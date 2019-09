Starši – izpišite se iz šole, zdaj so na vrsti otroci!

Mnogi starši namreč začenjajo šolsko leto skupaj s svojimi otroki. Ker so si otrokovo šolo zastavili tudi kot svoj projekt, svoje delo. Ker če v šoli nimaš zelo uspešnega otroka, to za mnoge pomeni, da nisi dovolj dober starš. Da si ga nekje polomil. A polomili so ga tisti, ki tako mislijo in delajo.

Erjavec Bizjakova na šolah deluje kot šolska mediatorka, hkrati pa tudi usposablja učence za vrstniške mediatorje. Otroke uči prepoznavati konflikte in nestrinjanja ter se nanje konstruktivno odzivati. Veliko je sicer odvisno od vzorcev, ki jih otroci prinesejo od doma, obenem vsak svoja čustva regulira na svoj, edinstven način. A mediatorka jih uči, da začnejo razvijati osebno govorico, kar pomeni, da znajo povedati, kaj želijo in česa nočejo, vselej na način, da sogovornika ne prizadenejo. Na delavnicah veliko časa posveti razvijanju čustvene inteligence, kjer pa imajo današnji mladi velik primanjkljaj."Otroci so danes preko pametnih telefonov povezani s svetom in okolico, ne zavedajo pa se, da sočasno vse manj razvijajo svojo čustveno inteligenco. Premalo se zavedajo sebe, težko regulirajo svoja občutja, ne upajo sprejemati odločitev in ne razvijejo osebne odgovornosti,"poudarja Erjavec Bizjakova. Vrstniška mediacija jim tu pomaga, saj je ena od oblik, ki krepi socialno interakcijo, in vrstniki lahko rešijo konflikte celo bolje, kot če za vsako stvar posreduje odrasel s svojim uvidom na konflikt. Pri tem opaža, kako zainteresirani so otroci, ki ob tem začutijo, da stvari zmorejo sami. Verjetno ni treba vprašati strokovnjaka, da razumemo, da to dobro vpliva na otrokovo samopodobo.

A težava ni le v otrocih in njihovih telefonih, ki je danes mantra vsakega starša. Ne. Težava je tudi v tem, ugotavlja sogovornica, da morajo mnogi otroci obiskovati številne zunajšolske dejavnosti, pa to ni nujno njihova želja. "Sprašujem se, ali je resnično potrebno, da so otroci že v osnovni šoli tako preobremenjeni? Sprašujem se, ali je resnično potrebno, da ima otrok popoldanske aktivnosti prav vsak dan po pouku? Otroci imajo premalo prostega časa za prosto igro – to je igra, kjer morajo uporabiti domišljijo in si sami ustvariti aktivnost. Brez usmerjanja in vodenja odrasle osebe – starš, učitelj, trener, animator. Starši, ki so sami preobremenjeni, pogosto tudi otrokom popolnoma zapolnijo urnike in jih prepustijo vodenim aktivnostim od jutra do večera,"poudarja. Naloga staršev, to ne slišimo prvič, ni otroke osrečiti, ampak jih pripraviti za življenje. Dovoliti jim moramo lastne izkušnje, tudi tiste slabe, da se iz svojih napak naučijo in si na ta način priučijo osebno odgovornost. Sogovornica, ki ima številke izkušnje z otroki in mladimi, opozarja na veliko nevarnost, ki se je starši ne zavedajo – da bolj kot otroka nagrajujejo (na primer zaradi dobrih ocen), slabše se otrok počuti, saj se vanj naseli strah, da ne bo zmogel zadovoljiti starševskih pričakovanj. To pa vodi v občutek pogojevanja ljubezni – otrok dojema, da ga imajo straši radi zgolj, če je dober, tako kot pričakujejo starši. S takšno miselnostjo, poudarja Erjavec Bizjakova, pa je težko živeti. Treba je najti pravo mero realnih pričakovanj in se zavedati njegovih močnih področij, obenem pa opaziti drobcene napredke, ki jih dosega otrok, in jih pohvaliti.