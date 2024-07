Starši ubirajo različne strategije nakupov šolskih potrebščin

Zaprla so se šolska vrata in začele so se dolgo pričakovane poletne počitnice. Vse do zgodnje jeseni, ko se bodo kot ničkolikokrat do sedaj spet odprla šolska vrata in se bodo učilnice znova napolnile s svežim entuziazmom učencev ter dijakov. Koliko skrbi, stresa ter preračunavanja ta dan stane mnoge starše, bodo vedeli redki. Starši otrok večinoma ne obremenjujejo z bremenom, ki jim ga predstavlja priprava na začetek šole. Veliko denarja in strategij je potrebnih, da otrok primerno urejen in opremljen začne novo šolsko leto.

Medtem ko se otroci veselijo konca šolskega leta, se njihovi starši že pripravljajo na začetek novega. Učitelji učence na počitnice pospremijo s seznamom šolskih potrebščin za prihodnje šolsko leto. Vsakoletni izredni strošek. Začetek šolskega leta predstavlja velik strošek tudi družinam, ki jim plačevanje rednih mesečnih stroškov ne predstavlja težav, kaj šele tistim, ki se že tako s težavo prebijajo iz meseca v mesec. Starši se še kako dobro zavedajo, da jeseni ne bodo dovolj le šolske potrebščine, temveč tudi nova oblačila in obutev, saj so otroci tiste iz pretekle jeseni večinoma prerastli oziroma ponosili. V okviru programa Veriga dobrih ljudi nas vedno zanima, kako se družine, vključene v program, spopadajo z različnimi izzivi ali situacijami, zato med njimi večkrat izvedemo ankete. Njihovi odgovori nam pomagajo k boljšemu razumevanju ter prepoznavanju stisk in s tem k bolj učinkovitemu nudenju pomoči in zmanjševanju stisk. Odgovori letošnje ankete, opravljene ob koncu šolskega leta, se ne razlikujejo kaj dosti od lanske ankete. Staršem priprave na novo šolsko leto povzročajo stres in stiske, saj se zavedajo visokega stroška, ki bo ne glede na vse strategije še vedno previsok, še posebno v družinah z več kot enim otrokom. Različne strategije, ki se jih poslužujejo, so varčevanje vse leto, kupovanje med letom, čakanje na popuste, obročno nakupovanje, veliko jih tudi kolobari, kot imenujemo odloženo plačevanje in varčevanje na račun hrane ter plačila položnic.

Pakiranje šolskih potrebščin v skladišču ZPM Moste-Polje FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Veliko je preračunavanja in ves čas je prisoten strah, kako bodo vse to zmogli, ne da bi se pri tem zadolžili. V prvi triadi osnovne šole so delovni zvezki še brezplačni, vendar je še vedno treba kupiti šolsko torbo in jo napolniti s potrošnimi šolskimi potrebščinami in copati. Staršem je hudo, kadar pri nakupu ne morejo upoštevati otrokovih želja, saj so večinoma moderni zvezki, barvice, puščice, torbe in še kaj dražji. Šolske potrebščine razdeljujemo takoj po koncu šolskega leta Eden od pristopov zmanjšanja stroška je tudi pridobitev pomoči preko pristojnih centrov za socialno delo, občin in humanitarnih organizacij. V preteklosti smo družine podprli s šolskimi potrebščinami v drugi polovici avgusta, saj smo se šele takrat uspeli s pomočjo donacij zadostno opremiti in pripraviti na razdeljevanje. Izkušnje so nas naučile, da smo z razdeljevanjem prepozni. Starši, ki so potrebovali pomoč s šolskimi potrebščinami, so bili večinoma v strahu, ali bodo uspeli pravočasno opremiti svoje otroke na začetek šole. Ker jim tudi sami nismo znali zagotoviti, s čim jim bomo lahko pomagali in ali bomo sploh lahko pomagali vsem, ki so nam poslali prošnjo za pomoč.

Besedilo je pripravila strokovna sodelavka Zveze Anita Ogulin in ZPM Živa Logar. Besedilo ne izraža nujno tudi mnenja uredništva.

Nekateri starši so se zato posluževali različnih posojil, da so svojim otrokom lahko zagotovili, da so bili prvi dan šole opremljeni tako, kot je šola zahtevala, neugodna posojila pa so jim nato neusmiljeno sledila in jih bremenila še dolgo zatem. Razmišljali smo, kaj narediti, da bi z razdeljevanjem šolskih potrebščin lahko začeli takoj po koncu šolskega leta in tako zmanjšali stiske staršev in otrok. Vodja skladišča je dala pobudo, da bi šolske potrebščine zbirali vse leto. Najprej smo bili skeptični, saj si nismo mislili, da nas bodo ljudje januarja želeli podpreti tudi na tem področju. Pa so nas. S pomočjo zaupanja donatorjev tako že vrsto let začnemo z razdeljevanjem šolskih potrebščin že takoj po koncu šolskega leta. Letos smo prvi teden po zaključku šole razdelili polne šolske torbe 123 otrokom po vsej Sloveniji. S pomočjo raznih vseslovenskih akcij se pripravljamo na naslednje razdeljevanje, ki bo zadnji teden v juliju in nato še celo drugo polovico avgusta. Seveda bomo do naslednjih razdeljevanj tudi sproti opremljali otroke, nekatere tudi s pomočjo donatorjev, ki se na nas obrnejo z željo omogočiti otrokom šolske potrebščine po njihovem okusu in potrebah. Težko si je predstavljati razbremenitev in hvaležnost staršev, ko prejmejo pomoč v obliki šolskih potrebščin, če je ne doživiš. Strošek šolskih potrebščin za dva otroka se namreč giblje tudi okoli štiristo evrov in več. Predstavljajte si razočaranje staršev, ko otroci ob zaključku šolskega leta domov prinesejo neuporabljen šolski material ali delovne zvezke, starši pa so za njih varčevali pri hrani, se celo zadolžili, ali pa so se z občutkom sramu obrnili na humanitarno organizacijo za pomoč. Velika verjetnost je, da bi bili otroci v stiski ali celo grajani, če bi se v šoli pojavili brez teh šolskih potrebščin.

Sprašujem se, kako da šolski sistem še vedno ni našel dobre prakse, ki bi preprečevala tako nespoštljivo ravnanje in odnos do staršev, otrok, potrošnje tujega denarja, vrednot in nenazadnje okolja. Bo kdo kdaj prevzel odgovornost za vse to? Starši in otroci morajo v primeru neustrezne opremljenosti takoj prevzeti odgovornost, ki pogosto pusti nepozaben slab spomin na občutek izpostavljenosti, ko je v šolski torbi manjkal ključen delovni zvezek, ki ga starši zaradi prazne denarnice niso mogli pravočasno kupiti. Napolnimo otrokovo šolsko torbo tudi z vrednotami Šola bi morala biti prostor, v katerem ima vsak otrok enake možnosti in priložnosti. Tudi doseganje zastavljenih ciljev učnih načrtov bi moralo biti prilagojeno vsakemu otroku posebej. Skupaj z otroki bi bilo treba postaviti realne cilje, ki jih je otrok sposoben dosegati in jih po potrebi sproti prilagajati. Čeprav bi si vsi učenci, učitelji in starši želeli odličnih ocen, so ta pričakovanja pogosto nerealna in predvsem nesmiselna, otrokom pa lahko predstavljajo hude stiske, ki jih sami ne znajo ali ne zmorejo predelati. Zadnja leta smo priča stalnemu porastu medvrstniškega nasilja in vse slabšemu duševnemu zdravju otrok in mladostnikov, ki jih na brezplačnih terapevtskih obravnavah prepoznavajo tudi naši terapevti.

Na Zvezi Anita Ogulin & ZPM bi si želeli, da bi vrednote, kot je spoštovanje sebe, drugih in okolja, postali močnejši od vseh materialnih dobrin, po katerih se otroci in mladostniki prepogosto merijo. Hvaležni smo, da lahko preko programa Botrstvo v Sloveniji otrokom iz socialno šibkejših okolij omogočimo obiskovanje obšolskih dejavnosti, kjer imajo možnost graditi svoje notranje jedro, ki je neprecenljivo, jim omogočimo plačilo uravnoteženih šolskih obrokov, šolo v naravi ali ekskurzijo. S celostno obravnavo in pomočjo, ki jo nudi program Veriga dobrih ljudi, ponudimo družinam podporo in pomoč tam, kjer jo najbolj potrebujejo, da se lahko čimprej postavijo na svoje noge in zaživijo človeku dostojno življenje tudi s šolskimi potrebščinami. Naša dva večgeneracijska centra, v Ljubljani in na Vrhniki, skrbita za učno pomoč in nudita varen prostor za druženje. Program Dobro sem skrbi za krepitev duševnega zdravja otrok in odraslih. In seveda letovanja, ki nudijo možnost za neprecenljive izkušnje. Je dovolj, da šolske torbe napolnimo le s šolskimi potrebščinami s seznama, ki ga otroci prejmejo pred začetkom šolskega leta? Poudarjajmo vrednote in tudi z njimi napolnimo vse šolske torbe. Pa srečno v prihodnjem šolskem letu. Naj vse šolske potrebščine služijo svojemu namenu. Naj znanje in izkušnje širijo obzorja. Bodimo povezani, saj smo tako najmočnejši.