Če bi vam delodajalec nudil nadomestilo za 'prostovoljski dan', bi šli pomagat?

"Družba je prepoznala potrebo, da zaposlene opolnomočimo in jim omogočimo, da na aktiven način prispevajo skupnosti, podprejo pobude lokalne skupnosti in organizacij ter na ta način vračamo skupnosti in krepimo solidarnost," je pojasnila in dodala, da akcije zaposleni izvajajo v okviru aktivnosti CME Cares in POP ME BRIGA!

Direktorica kadrovske službe Pro Plusa Nataša Plementaš pravi, da ideja o "prostovoljskih dneh" izhaja iz širšega koncepta družbene odgovornosti. Pravi, da je kultura pozitivnega vpliva in vračanja skupnosti ter okolju že od začetka prepletena s kulturo in vrednotami našega podjetja.

"Naši sodelavci se udeležujejo krvodajalskih akcij in na številne druge načine priskočijo na pomoč, ko je potrebno. Nekateri sodelavci že vrsto let delujejo na ta način, vendar so za zdaj v manjšini. Želeli bi si, da bi njihov zgled postal navdih za širšo skupnost ter spodbudil večjo vključitev in sodelovanje pri podobnih pobudah," je še povedala direktorica kadrovske službe.

Kar nekaj pobud organizira naša interna ekipa, pri čemer je v ospredju Tanja Picek , ki je v sodelovanju z Zvezo Anita Ogulin in ZPM že pripravila številne aktivnosti, je še povedala Plementaševa in naštela zbiranje in pakiranje šolskih potrebščin, sestavljanje pogradov za Počitniški dom Zambratija in nedavno pakiranje Miklavževih paketov in razvoz paketov pomoči.

Tjaša Potočnik , ki v našem podjetju dela kot strateg za družbena omrežja in digitalno oglaševanje, že sicer rada sodeluje v humanitarnih akcijah, sodeluje tudi v projektu Botrstvo. Meni, da smo kot družba na nekaterih področjih postali preveč sebični. "Premalo se zavedamo, koliko ljudi je danes v Sloveniji dejansko res na enem zelo težkem pragu in da se na tem pragu že naslednji mesec lahko znajdemo tudi mi," meni.

Kojadinovićevi se zdi to, da Pro Plus nudi prostovoljske dneve, odlična ideja. "Mislim, da bi se morala tega posluževati vsa podjetja. To je res dobra gesta tako podjetja kot zaposlenih, ki se za to odločijo," je povedala, a dodala, da je treba ljudi k prostovoljstvu še vseeno spodbuditi. "Težava je predvsem v tem, da če še nisi bil, ne veš, kaj pričakovati," je delila in dodala, da je sama tokrat prvič izkoristila prostovoljski dan.

"Jaz mislim, da bi moralo vsako podjetje, ki želi biti eden boljših zaposlovalcev, zaposlenim ponuditi priložnost, da naredijo nekaj v dobrodelne namene. Ker na koncu dneva bo delo v službi narejeno, ampak ta dober občutek, ki ga človek dobi, ko nekomu pomaga, pa je res neprecenljiv," je še povedala Potočnikova.

Potočnikova ocenjuje, da prostovoljski dnevi marsikoga, ki se sicer prej še ni srečal s prostovoljstvom, spodbudijo, da se preizkusi tudi na tem področju. "Mislim, da so ti štirje dnevi neka pravšnja ali pa minimalna mera za to, da se človek spozna s prostovoljskim delom. Da vidi, kaj vse obsegajo ti projekti, kako lahko sam postane del tega," pravi in razlaga, da tako človek tudi zunaj akcije začne razmišljati, kako bi lahko pomagal skupnosti.

Hkrati pa je to lahko, kot pravijo zaposlene, neke vrste timbilding. "Spoznaš nove obraze iz oddelkov, s katerimi sicer ne sodeluješ. Se povežeš še z drugimi sodelavci, slišiš kakšno drugo mnenje, drugo izkušnjo, ki ti da drugačen pogled, te nekaj nauči. To so dobrodošle izkušnje tudi za nadaljnje delo v podjetju," meni Rupnikova.

"Zdi se mi, da kot podjetje stremimo k temu, da pomagamo. To se mi zdi ena zelo dobra stvar, da lahko štiri dni na leto porabiš za to, da greš nekam pomagat," pravi Črešnarjeva, ki dodaja, da je na nek način ponosna na to, da dela v podjetju, ki nekaj takšnega omogoča. "Se mi zdi, da se ti tudi odnos do podjetja spremeni, postaneš bolj pripaden podjetju, kjer veš, da počne nekaj dobrega za skupnost," je dodala.

Tudi Ani Črešnar , ki dela v klicnem centru Pro Plusa, se zdi prostovoljstvo zelo pomembno. "Zdi se mi, da ljudje, ki so v stiski, sicer ne bi prišli do pomoči, še sploh pa ne tako hitro," je prepričana. Prav zato je vesela, da ji je podjetje omogočilo, da je tudi sama priskočila na pomoč.

"S prostovoljskim delom tudi nekako okrepiš svojo samozavest, ker veš, da si nekaj dobrega naredil. Na ta račun se pač bolje počutiš v svoji koži. Ne vem, to je nekako zastonj razlog za dobro voljo, ki je še sploh v megleni Ljubljani kar doborodošla," se je pošalila Rupnikova in dodala, da se po opravljenem delu res dobro počutiš, saj veš, da je zaradi tebe nekomu lažje.

"Prostovoljsko delo mi da eno tako toplino, ki nam je v tem nekem hitrem tempu življenja vsem primanjkuje. Si pač v službi osem ali devet ur na dan, prideš domov in ponoviš vsak dan isto rutino. Če to rutino malo razbiješ, sploh pa v dober namen, se mi zdi vrhunsko. Še sploh, če se ob tem počutiš tako zelo toplo, ker veš, da se zaradi tebe nekdo bolje počuti," je delila Potočnikova.

Sodelovanje v prostovoljskih akcijah bi Črešnarjeva priporočila tudi drugim. "Tudi iz tega vidika, da običajno slišimo zgodbe ljudi, kje kaj preberemo, ampak se nam ne zdi, da se to pri nas res dogaja. To je nekje odmaknjeno od nas. Ampak ko ti nekdo iz prve roke pove, nekdo, ki ima stik s temi družinami, drugače gledaš na stvar. In dober občutek je, ko pomagaš. Jaz sem res srečna, da lahko pomagam," je še dodala Črešnarjeva.

Kako je bilo na prostovoljski akciji v skladišču Zveze Anita Ogulin in ZPM?

Rupnikovo je navdušilo, da so na Zvezi Anita Ogulin in ZPM najprej povedali, s čim se ukvarjajo, saj sploh ni vedela, na koliko področjih delujejo. "Zelo se mi je zdelo zanimivo, na kakšne načine preverjajo družine. Da ne more kar vsak dobiti pomoči na lepe oči in sistema prinašati naokoli. Da je vse tako dobro preverjeno in zdaj mi bo tudi lažje nekaj podariti, ker bom vedela, da gre v prave roke. Ker se po Sloveniji širijo takšne in drugačne novice in se človek potem vpraša, ali stvari res pridejo na pravi naslov," je povedala in dodala, da je res vesela, da je lahko videla, kako stvari potekajo.

Podobno tudi Kojadinovićeva ceni, da je lahko slišala zgodbe iz prve roke. "Veliko slišimo in preberemo, ampak je zelo pomembno, da stvari, ki jih slišimo in preberemo, tudi preverimo. Preverimo transparentnost in integriteto neke organizacije," pravi in dodaja, da bo zdaj z večjim veseljem in mirom pomagala tudi v prihodnje.