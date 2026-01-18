Štiri družine, štiri stiske: kje so danes družine, ki ste jim pomagali

Številni klici, sporočila in donacije po objavi njihovih zgodb so jasno pokazali, da stiske teh družin niso ostale preslišane. V nadaljevanju z vami delimo, kaj pomeni, ko se nekdo odloči pomagati. Kaj pomeni, ko pomoč ni le enkratna gesta, ampak opora, ki družini omogoči, da se postopoma postavi na trdnejša tla. Kako so se življenja teh štirih družin spremenila in kako so se zaradi vaše solidarnosti v njihovih domovih spet pojavili občutki varnosti, dostojanstva, upanja.

Trkala pri sosedih, pomoč iskala tudi na ulici

Najprej se ustavimo pri družini, ki se je že od rojstva spopadala z velikimi zdravstvenimi izzivi. Mamica in njen mož, poročena že v zgodnji mladosti, sta postala starša treh otrok, med njimi tudi hčerke, ki je od rojstva imela številne zdravstvene težave. Deklica, ki ima kar sedemnajst diagnoz, je povsem odvisna od pomoči drugih, njeno stanje pa se je še poslabšalo po težki pljučnici med epidemijo koronavirusa.

Družina je živela v majhnem najemnem stanovanju, ki so ga najemodajalci preoblikovali iz navadne garaže. Stanovanje ni bilo primerno prilagojeno invalidskemu vozičku, kopalnica pa ni omogočala varnega kopanja deklice. Mama je s solznimi očmi pripovedovala o pretresljivem trenutku, ko je ostala z deklico sama doma in jo je morala nujno okopati. Ker je deklica že velika, je mama sama nikakor ni mogla več dvigniti iz kadi in posesti na voziček. Prestrašena je iskala pomoč pri sosedih in na ulici, vendar ni našla nikogar, ki bi ji pomagal. Na koncu se je poskušala zbrati in napela vse moči, da je deklico s pomočjo zvitih brisač nekako uspela spraviti iz kadi, vendar si od takrat hčerke ni upala več kopati sama.

Pomoč družini v stiski FOTO: Zveza Anita Ogulin in ZPM

Družinski vsakdan je bil še dodatno otežen zaradi omejenega prostora, vonja po vlagi in pomanjkanja zasebnosti. Velik strošek so predstavljale tudi redne terapije za deklico, ki so bile ključne za lajšanje njenih bolečin, a tudi izjemno drage. S sredstvi, ki smo jih zbrali po objavi njihove zgodbe, smo družini pokrili plačilo celotnih terapij in nakup premične rampe za avto, kar je mamici olajšalo vsakodnevno premikanje deklice in zaščitilo njen hrbet. Čeprav bodo izzivi zaradi hčerinega zdravstvenega stanja ostali, mama poudarja, da jim je prejeta pomoč močno olajšala vsakdan in jim dala novo energijo za prihodnost. Z mamico smo v ekipi redno v stikih in vsakič nam pove, da ima vse, ki smo ji kakorkoli pomagali, ves čas v mislih in nam želi zdravja, sreče in bogastva.

'Brez tega bi bila na cesti'

Naša naslednja zgodba nas popelje na štajersko podeželje, kjer mama sama skrbi za svojega malega sinčka. V zadnjih letih je bila njena pozornost popolnoma usmerjena v nego bolnega očeta, ki je bitko s težko boleznijo naposled izgubil. Po njegovi smrti je podedovala staro stanovanje, ki je hitro postalo breme, še posebej ob očetovih dolgovih, ki so jo vsak dan dodatno bremenili. Njeni prihodki so takrat zadostovali le še za najnujnejše stroške.

Kljub težavam se je pogumno zagnala v iskanje nove zaposlitve, a je bila pri tem precej omejena, saj ni imela vozniškega izpita, povezave javnega prometa pa so zelo slabe. Z vašo pomočjo je mama na dobri poti, da bo poplačala vse dolgove in tako ohranila dom, ki ji je dragocen spomin na ljubega očeta. Zaradi izkušenj, ki jih je pridobila kot očetova negovalka, se želi zaposliti v zdravstvu, zato se trenutno izobražuje, da bo lahko izkušnjam dodala še formalno izobrazbo. Mamica še doda, da jo je prejeta pomoč rešila iz težkega obdobja, ko jo je ob žalovanju dušil še strah pred izgubo doma.

Mati samohranilka si s sinom skuša ustvariti topel dom. FOTO: Zveza Anita Ogulin in ZPM

'Pokonci me držijo le misli na hčerko'

Ob začetku poletnih počitnic smo pisali o mamici in hčerki, ki sta se po dolgoletnih zlorabah zatekli v sicer skromno stanovanje, ki pa je močni družinici prvič predstavljalo varen dom. Stanovanje je pestilo veliko izzivov: obrabljeno ležišče, katerega sta si delili s hčerko, stoji v sobici, ki premore le nekaj svetlobe. V drugi sobi pa stara balkonska vrata, ki sicer poleti omogočajo prehod na balkon in sušenje perila, a se pozimi preobrazijo v pravo nočno moro, saj v prostor spuščajo mraz.

Mama se ob tem spopada še s hudimi kroničnimi bolečinami in številnimi diagnozami, ki ji vsak dan jemljejo moč. Poleg zdravil mora slediti strogi dieti, njeno zdravje pa ji trenutno ne omogoča vrnitve k delu in ustvarjanju glasbe, ki ji je bilo nekoč v veliko oporo. Zaradi travmatičnih izkušenj mama in hčerka redno obiskujeta terapevtske pogovore, kjer postopoma znova gradita občutek varnosti in zaupanja v svet.

Dekličine risbice FOTO: Zveza Anita Ogulin in ZPM

Z vašo pomočjo sta prejeli materialno in moralno podporo, ki jima je v najtežjem obdobju dala občutek, da nista sami. Mama poudarja, da je bila prav ta pomoč prelomna. V času, ko sta izgubljali tla pod nogami, jima je vrnila upanje, občutek dostojanstva in vero, da zanju obstaja boljša prihodnost.

Štirje se stiskajo v spalnici, ki je še najbolj topla

Mlada družina je sprva živela v majhnem mestnem stanovanju, a je ob napovedi novega otroka hitro postalo jasno, da bodo potrebovali več prostora. Po več mesecih neprestanega iskanja, ki ju je skoraj spravilo do obupa, sta starša naposled našla staro hišico daleč stran od mestnega vrveža.

Čeprav navzven prijetna, je hiša kmalu razkrila svoje pomanjkljivosti: okna niso tesnila, stene, ki so bile dolgo neogrevane, so vpile vlago in se obarvale s plesnijo, pohištvo je bilo močno načeto, vhodna vrata razbita in začasno prelepljena. Edini način, da sta lahko otrokom omogočila zdrav in varen razvoj, je bil, da so se vsi štirje stiskali v spalnici, ki je bila še najbolj topla. Dodatno so težave povzročale odmaknjena lokacija hiše in omejen javni prevoz, kar je za družino, kjer oče edini vozi, predstavljalo resno oviro. Z vašo pomočjo je družina lahko še pred prihodom zime zamenjala razbita vhodna vrata in zaščitila dom pred mrazom. Nakup drva je zagotovil ogrevanje za celo sezono, mama pa je lahko pričela opravljati vozniški izpit, kar ji bo olajšalo iskanje nove zaposlitve. Čeprav še vedno ostajajo odprta številna vprašanja – hiša še vedno potrebuje prenovo in star avto se ves čas kvari – mama poudarja, da danes končno "spet vidijo luč na koncu tunela".

Držimo skupaj z družinami v stiski