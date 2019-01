Stiska mame samohranilke: ostala sama s štirimi otroki

Stiska mame samohranilke, ki je s štirimi otroki ostala sama, je bila velika. Morali so se preseliti v drugo stanovanje, a stroški najemnine, hrane in oblačil so bili za njeno plačo, ki skupaj z otroškimi dodatki znaša malo manj kot 900 evrov, previsoki. Zato je na pomoč priskočila Veriga dobrih ljudi skupaj z OMV-jem, ki jim je s kurilnim oljem omogočil, da letošnjo zimo v stanovanju ne bo tako mrzlo.