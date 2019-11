Stiska mame: srednješolec ugotovil, da je velik strošek in ne vidi več smisla življenja

Mamica dveh otrok je po več operacijah ostala na bolniškem staležu, dohodki, ki so prej zadoščali za normalno življenje, so se razpolovili. Nakopičili so se dolgovi, več mesecev že varčujejo pri hrani. Srednješolec tako odhaja lačen k pouku, popoldne ostaja lačen doma. Stiska družine je velika.

Znova je vikend in znova boste prebirali moj dnevnik. Izsek delčka dneva, ki ga z ekipo srčnih ljudi ZPM Ljubljana Moste Polje doživljam vse dni leta. Zgodbe, ki se nikoli ne nehajo. Zgodbe, ki tistemu, ki jih je pripravljen slišati, pokažejo, da se za neplačanimi obveznostmi, za posmehovanimi in izključenimi otroki, za revščino in bedo, za "lenuhi in nesposobneži" pogosto skrivajo razlogi, na katere posameznik nima vpliva. Dejavniki, ki funkcionalnega in dobro situiranega posameznika dobesedno vržejo na tla in še petkrat pohodijo. Gre za enodejanke življenja, ki bodo morale biti slišane, če bomo želeli, da se v naši družbi kaj spremeni. Slišati jih bodo morali odločevalci. Pa naj gre za najemodajalca, neplačnika storitve samostojnemu podjetniku, odločevalce v vladi, na pristojnih inštitucijah ... Ko bodo te zgodbe, ki jih piše slovenska realnost in ki jih tudi sama z ekipo spremljam in rešujem vsak dan, vse dni v tednu, zmogli slišati in razumeti tudi tisti, ki imajo v rokah škarje in platno, bodo morda naslednjič ravnali drugače. Zato si bomo in bom prizadevala, da zgodbe pozabljenih in izključenih nikoli ne utihnejo. Delila jih bom, dokler ne bodo slišane in dokler ne bodo prinesle potrebnih sprememb.

Anita Ogulin je dolgoletna prostovoljka in človekoljubka, humanitarka, borka, ki živi za zgodbe, ki jih piše življenje. Je čutna, a hkrati energična ženska, ki svojo moč črpa iz svoje družine in narave, je mati dveh otrok in babica dvema vnukoma. Ni ji vseeno, v kakšni družbi živimo, in se za to, da se svet spreminja na bolje, goreče trudi vsakodnevno. Utrinke svojih dni zapisuje v dnevniku za našo spletno stran.

To jutro pred naju s sodelavko sede očka treh nepreskrbljenih otrok. Prvi vtis odraža fizično in duševno močno osebo. Najprej v jezi predstavi stanje, v katerem se je znašla njegova družina. Nato pa, kaj vse je storil sam, preden ga je Center za socialno delo usmeril na nas. Nenadoma prekine predstavitev in v oči mu privrejo solze. Svoje otroštvo je preživel v stanovanju, kjer je še danes. V stanovanju, kjer mu starša nista znala ali pa ne zmogla nuditi varnega otroštva. Oče, večkrat opit, je ogrožal vse štiri člane družine. In mama je pogosto z otrokoma bežala pred njim. Ko je odraščal, je očetu, ki je medtem zbolel, vse odpustil. Medtem pa je ustvaril svojo družino. In čeprav je izobražen, v svojem poklicu ni našel zaposlitve. Zato je poprijel prav za vsako delo in postal samostojni podjetnik. Kar je še vedno. Podvržen je plačilni nedisciplini in temu primernemu životarjenju. Trudi se biti dober oče svojim otrokom in hkrati mož svoji izbranki. Ne uspeva mu več in – oboleva. Pravi, da ga izdajajo živci. Pred nekaj leti je preživel hudo prometno nesrečo in utrpel močne telesne poškodbe. Posledice čuti še danes. In prav v času rehabilitacije sta se mu rodili dvojčici. Prihodek družine, ki ga je ustvarjal sam, je usahnil. Z ženo sta se zavedala plačilnih obveznosti do stanovanja in preživetja, ki ga nenadoma nista več zmogla. Zato je prosil stanodajalce, da za nekaj mesecev zamrznejo vsaj plačilo najemnine. Vsi ostali stroški pa so bili redno poravnani. Ob tem je bilo preživetje družine skrčeno na vse minimume. Rehabilitacija je trajala skoraj leto dni. In že med zdravljenjem se je večkrat trudil zaslužiti, da bi počasi poplačeval najemnino za stanovanje, za nazaj. In tedaj je hudo zbolela še deklica dvojčica. Toda najemodajalec se je odločil iztožiti dolžni znesek v enkratnem plačilu, ki ga družina ni zmogla. Poravnave obročnega odplačevanja najemodajalec ni sprejel in vložena nova tožba je terjala izpraznitev stanovanja. Niso pomagale prošnje za nadaljevanje obročnega odplačevanja najemnine. Iskanje druge strehe nad glavo se je izkazalo za znanstveno fantastiko in v misli našega gospoda so se vpletali različni scenariji. Predvsem tisti, da bi družina brez njega morda uspela in živela lažje in bolje. Nikakor ne more sprejeti dejstva, da je že kot otrok v tej stari hiši pomagal stanovalcem pri vzdrževanju. Da je tudi zadnja leta veliko prispeval, da je objekt vzdrževan, seveda vse brezplačno. Ne more razumeti, da bo izgubil svoj dom in da bodo otroci ostali brez varne strehe nad glavo. In to se je zgodilo prvič v njegovem življenju. Odločitev lastnikov objekta je nemilostna. Na cesto. Z družino vred. Jeza in nemoč sta se vselili v njegovo dušo in telo. Zadnji mesec ne zmore več spati. Zbolel je. Pričeli so se prepiri tudi doma. V solzah je sklenil roke in prosil: "Pomagajte prosim, da moji otroci ne bodo izgubili doma." Gospodu predstavim možnosti celostne pomoči in podpore, ki jih nudimo v projektu Veriga dobrih ljudi. Saj potrebujejo pravno, finančno, materialno pomoč. Potrebujejo terapevtske obravnave, vključitev otrok v projekt Botrstvo.

Anita Ogulin FOTO: Miran Juršič