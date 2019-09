Stiska mamice: enega otroka je že izgubila, zdaj ima isto bolezen tudi drugi

Anita Ogulin je dolgoletna prostovoljka in človekoljubka, humanitarka, borka, ki živi za zgodbe, ki jih piše življenje. Je čutna, a hkrati energična ženska, ki svojo moč črpa iz svoje družine in narave, je mati dveh otrok in babica dvema vnukoma. Ni ji vseeno, v kakšni družbi živimo, in se za to, da se svet spreminja na bolje, goreče trudi vsakodnevno. Utrinke svojih dni zapisuje v dnevniku za našo spletno stran.

Stiske, ki spremljajo vsakega od njih so nepredstavljive. Pogosto jih starši skrivajo pred javnostjo, pogosto tudi pred okoljem v katerem živijo. In prevečkrat je bitka za spremembe ali preprosto življenje, izgubljena.

Ko je moč staršev dovolj velika, da zmorejo tudi v medije, ki so v veliko pomoč ljudem v stiski, pa vsaka bitka za življenje postane vseslovenska. Zares sem globoko ganjena in srčno hvaležna nad odzivnostjo prebivalcev naše dežele v boju za Krisa. Kako zelo se nas je dotaknila njegova usoda. Pokazalo se je, kako pomembno je, da se ob stiskah ljudi medsebojno povežemo in stkemo verigo dobrih ljudi. Vključil se je skoraj vsak državljan Slovenje in širi se tudi zunaj meja. Kako zelo upam, da bo deček eden tistih srečnih otrok, ki ga bo dragocen in učinkovit odmerek zdravila ponesel v življenje brez večjih tegob.

In prav zgodba dečka Krisa je opogumila tudi obupano mamico, ki nam je pravkar pisala. V tem mesecu je izvedela, da ima njen sinček mišično distrofijo večjih razsežnosti, medtem ko je zaradi iste diagnoze pred nekaj leti že izgubila otroka. Zmanjka mi besed. Tudi ta mamica potrebuje sredstva za zdravila, ki se doplačajo ... Povabimo jo na pogovor.

Nisem še zbrala misli, ko me sodelavka povabi v sobo za pogovore. S CSD so na nas napotili obupano šestčlansko družino, ki je ostala brez strehe nad glavo. Uničil jo je požar. In le za las je manjkalo, da ognjeni zublji niso pogoltnili še njihovega najmlajšega otroka. Družina s šoloobveznimi otroki in starimi starši je ostala čisto brez vsega. Imajo le še to, kar so tisti dan imeli na sebi. Mama je bila v službi, oče se je ravno vračal iz trgovine, in ko je zagledal požar, je tekel, kar so ga noge nesle. Prišel je pravi čas, da je iz objekta rešil še tretjega otroka. Mamica sploh ni zmogla besed, po licih so ji tekle solze. Medtem ko je očka, tudi v joku, predstavil njihovo zgodbo. Tu, kjer so živeli, nimajo sorodnikov. Nimajo nobene socialne mreže in nimajo prav nikogar, ki bi jim lahko ponudil vsaj začasno streho nad glavo. So pa to storili na Mestni občini Ljubljana, saj so jih namestili v hotel za čas, ko bodo pomagali najti nadomestno stanovanje, v kolikor si medtem ne bodo zmogli pomagati sami. Pa si sami zares ne bodo zmogli pomagati.

Popolnoma izgubljeni v času in prostoru ne vedo, kako naprej. Vsi odrasli v družini so zaposleni in kljub minimalnim dohodkom so zmogli sproti poravnavati obveznosti, samo da ne bodo nikomur nič dolžni. Kar je ostalo, so imeli za hrano. Babica in mamica znata plesti in šivati in veliko oblačil za družino sta izdelovali sami. Sestavljali so mesec z mesecem, nikoli doslej pa niso prav nikogar prosili za nobeno pomoč. Ko se jim je zgodil požar, ko so izgubili čisto vse, kar so imeli, pa morajo prositi za hrano, oblačila, šolske potrebščine. Povedali so, da jih je sram, opravičevali so se … Takoj smo jih opremili z vsem, kar so potrebovali. Ko se bodo preselili, pa bodo prejeli še več pomoči. Zgodbam ni konca.