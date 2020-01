Stiska očeta samohranilca: če ne poplača dolga, bodo hišo prodali na dražbi

Leta 2013 je zaradi obnove stare rojstne hiše vzel kredit 30 tisoč evrov, čez štiri leta je izgubil službo in tako ni bil več sposoben plačevati položnic. Takrat se je razšel tudi s partnerico in ostal sam z otrokoma in dolgovi. Čeprav je kmalu dobil novo službo in začel plačevati položnice, je banka odstopila od pogodbe in zahtevala enkratno poplačilo dolga. Zdaj mu je ostalo še 15.300 evrov dolga in če ga ne poravna do 23. januarja, bodo njegovo hišo prodali na dražbi.

Tudi v novem letu naša medijska hiša nadaljuje s podporo dobrodelni akciji Veriga dobrih ljudi. In tokrat vašo pomoč potrebuje oče samohranilec z dvema odraščajočima sinovoma. Leta 2013, ko je vzel kredit, si še v sanjah ni predstavljal, da se mu bo življenje čez štiri leta obrnilo na glavo. Leta 2017 je izgubil službo in tako ni več zmogel plačevati obrokov kredita. "S partnerico sva se začela kregati, potem se je odselila in ostal sem sam z dvema otrokoma." Tri mesece ni uspel plačati obroka za kredit, zato je banka odstopila od pogodbe in zahtevala enkratno poplačitev dolga. Kmalu je dobil novo službo in začel plačevati obroke, vendar banka ne popušča. "Izvržba je prišla za kredit, trgajo mi vsak mesec, tako da mi od plače ostane 620 evrov za položnice, za preživetje, za oba otroka za šolo, pač enostavno ne morem." Od 30.000 evrov kredita mu je za poplačati ostalo še 15.300 evrov. Denar mora zbrati do 23. januarja ali pa mu bodo hišo prodali na dražbi. "Ne bi rad, da mi mojo rojstno hišo prodajo, da otroci zgubijo tisto, kar bi radi imeli. S 620 evri ne morem preživeti, ne morem poplačevati vseh dolgov, zato ne vem, kaj bi. Spati ne morem, televizijo prižgem, gledam, študiram kaj bi, kaj bi se dalo, ni mi vseeno." Oče dveh sinov preživlja takšno stisko, da je nedavno pomislil tudi na samomor, vendar ga je ljubezen do sinov ustavila. "Zaradi tega, ker me je sin poklical, če se bom vrnil domov, to me je ustavilo takrat in od tistega trenutka se borim naprej iz dneva v dan." Njegova želja je samo ta, da bi ohranil domačo hišo sebi in sinovoma, da ne bi izgubili vsega, za kar so celo življenje garali. Pri tem mu lahko pomagate tudi vi, in sicer tako, da pošljete sms sporočilo VERIGA ali VERIGA5 na 1919, če želite, pa lahko nakažete poljubno vsoto tudi na transakcijski račun Zveze prijateljev mladine Moste Polje PODATKI ZA NAKAZILO: ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA MOSTE POLJE PROLETARSKA CESTA 1, 1000 LJUBLJANA IBAN: SI56 3300 0000 1303 865 BIC: HAABSI22 KODA: CHAR NAMEN: HUMANITARNA POMOČ DRUŽINI SKLIC: SI00 650-251