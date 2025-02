Stopite v njihove čevlje: kako bi se spopadli z revščino?

Pod pragom tveganja revščine v Sloveniji živi več kot 264.000 posameznikov, od tega 15 odstotkov otrok in mladostnikov. Med revnimi je tudi vse več zaposlenih. Ti se kljub redni zaposlitvi vsak dan znova znajdejo pred nemogočimi odločitvami: naj kupijo hrano in šolske potrebščine za otroke ali poravnajo mesečne stroške življenja?

Kaj bi vi storili, če bi se vam začeli nabirati neplačani računi? Če bi morali otroku razložiti, da ne bo mogel več obiskovati glasbene šole ali karateja? Če bi vas ob pogledu na poštarja vsakič spreletela groza, ker ne veste, kdaj vas bo pričakalo obvestilo o izvršbi? Mnogi starši se mesečno borijo, da bi preskrbeli svoje družine. In ko je stiska najmočnejša, so najglasnejše tudi misli, ki jim ne dajo trenutka miru.

Da bi javnosti približali nemoč in stisko, ki jo občutijo družine, so na humanitarnem programu Veriga dobrih ljudi ustvarili "Izziv revščine". Prek povezave na njihovi spletni strani lahko vstopite v življenje treh resničnih družin in sami preizkusite, s čim se soočajo družine v stiski in kaj bi na njihovem mestu storili vi.

"Vse tri zgodbe temeljijo na resničnih družinah, ki so se zatekle po pomoč na Verigo dobrih ljudi," pojasnjujejo na Zvezi Anita Ogulin in ZPM.