Strah ob začetku šole: po poplavah za nekatere nakup potrebščin nemogoč

Veriga dobrih ljudi je družini z dvema otrokoma tako rekoč rešila šolsko leto. "So najhitreje pomagali, dali pomoč za šolske potrebščine, kar nam veliko pomeni," pripoveduje mama ene izmed družin, ki zgroženo pove, da je cena le enega zvezka okoli tri evre. Nedavne poplave so družino močno prizadele in ji uničile ogromno imetja. Med drugimi imajo poplavljene kletne prostore, drvarnico, uničen avto in oblačila, pripovedujejo.

Ne le njim, Veriga dobrih ljudi je šolske potrebščine doslej podarila 300 družinam. Torbe, zvezke, svinčnike in še kaj v skladišču v ljubljanskih Mostah zbirajo vse leto. "Trenutno planiramo, da bi razdelili približno 200 otrokom šolske potrebščine in šolske torbe. Pomagamo tudi drugače, se pravi s finančno pomočjo oziroma z darilnimi boni," pojasnjuje Dejan Vučić , mentor za družbeno koristna dela iz Verige dobrih ljudi, ki je z darilnimi boni pomagala že 300 uporabnikom. Kot poudarja Vučić, je bilo letos, verjetno tudi zaradi poplav, zbranih pripomočkov res veliko. Ta so bila donirana tako s strani podjetij kot tudi s strani fizičnih oseb.

Vse podpore so neizmerno vesele vse družine, ki so vključene v njihov program. "Prav nam pride pomoč," je za vse ljudi, ki sodelujejo z Verigo dobrih ljudi in pomagajo, hvaležna družina. Kljub ogromnemu odzivu pa v Verigi opozarjajo, da nekaterih stvari še vedno primanjkuje. To so nahrbtniki za drugo in tretjo triado, tempere in zvezki Tako lahko, ki so namenjeni prvi triadi.