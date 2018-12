Kako bodo preživeli zimo?

Družina s tremi mladoletnimi otroki potrebuje pomoč Verige dobrih ljudi. Živi v hiši brez izolacije, z vlažnimi stenami, kjer se širi plesen. Trenutno pa bi najbolj potrebovala les za kurjavo, ki ji ga zmanjkuje, čeprav se je zima šele dobro začela.

FOTO: Aljoša Kravanja

Dve veliki želji ima oče treh otrok: da bi mu nekdo pomagal pri popravilu strehe, ki se jim podira nad glavo, potrebovali pa bi tudi les za kurjavo. Družina se ogreva s krušno pečjo, a kadar je premrzlo, za dodatno toploto uporabijo še dva električna radiatorja, ki pa trošita več denarja, kot si ga družina lahko privošči. Na vprašanje, česa si najbolj želi oče, odgovarja: "Da bi bili otroci na toplem in suhem. Preprosto tako." Lesa imajo le še za dobra dva tedna, potem ga bo začelo zmanjkovati.

Plesen po stenah zaradi zamakajoče strehe FOTO: Aljoša Kravanja

Starši so hišo kupili, da bi se rešili neprestanega plačevanja najemnin, ki so grozile, da bodo družino povsem pokopale. Boljše strehe nad glavo si niso mogli privoščiti, in čeprav je hiša iz leta 1935 povsem brez izolacije ali pravega ogrevanja, so ponosni, da imajo končno svoj dom. Mami treh otrok ni žal, da so se preselili sem: "Če si predstavljam, da bi spet morali plačevati najemnino in stroške vsak mesec, na cesti bi pristali! To je naša streha, ampak naša streha hudo pušča."

Nakup stare hiše je bil edini izhod: "Če si predstavljam, da bi spet morali plačevati najemnino in stroške vsak mesec, na cesti bi pristali!"

Ker streha zamaka ob vsakem dežju, se je po stenah v kuhinji in dnevnem prostoru, kjer spijo starši, razširila plesen. "Streha res močno zamaka. Popravil sem jo, kakor sem vedel in znal. Tudi poskusim narediti po hiši, kolikor vem," dodaja oče, ki nas pospremi na podstrešje in nam pokaže, kako močno je poškodovana streha. Luknje med strešniki je zasilno pokrpal kar sam s poliuretansko peno, za pošteno popravilo pa nimajo denarja. "Strah me je, da ne bo zdržala še ene zime in se bo udrla pod težo snega," nam pokaže razpadajoč tram.

Streha se lahko pod težo snega zruši. FOTO: Aljoša Kravanja

Zaradi težav z zdravjem trenutno dela le 4 ure na dan, a razmišlja, da bi se, čeprav še ni okreval, vseeno vrnil v službo, saj se je ob minimalnem zaslužku njegove partnerice zgodilo tudi, da jima je zmanjkalo celo za hrano. "Tudi na malico nisem šel ..." skrušeno pripoveduje oče, ki je skušal storiti vse, da bi ublažil njihovo stisko. "Težko je meni kot očetu, ki bi moral biti glavni vir prihodka v družini, pa da ne morem družine v nekem normalnem okolju vzgajati, ne morem reči, ajde, gremo na morje. Tega ni."

Najhuje je, ker ljudje skrivamo to revščino, ker nam je sramotno. Tudi meni je to sramota." Mama treh otrok o življenju v revščini.

Zdaj, v času praznikov, se trudita doma ustvariti prijetno vzdušje in otrokom pokazati, da ni vse v dragih darilih. Imamo se lepo, pravi oče: "Ampak potem pa spet pridejo v šolo, kjer so vprašanja, kaj ti je Božiček prinesel, kaj ti je Miklavž prinesel, kaj ti je dedek Mraz?" Šola je po besedah mamice huda preizkušnja predvsem za sina, ki ga sošolci zbadajo. "Poskušala sva najbolje, kakor se je dalo za družino, in jo obdržati skupaj. A najhuje je, ker ljudje skrivamo to revščino, ker nam je sramotno. Tudi meni je to sramota. Celo življenje so mi to v glavo ubijali: 'Če imaš zdrave roke in noge boš delal in vse bo v redu.' Ni tako, ne."

Trije otroci še nikoli niso videli morja. FOTO: Aljoša Kravanja

Ta trenutek starši prosijo predvsem za pomoč pri ogrevanju, saj jim zmanjkuje lesa za kurjavo, zima pa se je šele dobro začela. Če želite dodatne informacije glede materialne oblike pomoči ali donacij, pišite na elektronski naslov info@dobri-ljudje.si ali pokličite 08 205 70 16. Družino je pod svoje okrilje vzela Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, ki jih je vključila v projekt Veriga dobrih ljudi. A samo skupaj lahko zagotovimo, da bo naša veriga dovolj močna, da pomaga družinam v stiski. Lahko jim pomagate tudi tako, da na obrazcu dohodnine 0,5 odstotka namenite Verigi dobrih ljudi. Obrazec lahko izpolnite na e-Upravi ali pa ga natisnete in pošljete na naslov ZPM Ljubljana Moste-Polje, Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana.