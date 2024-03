Svetovni dan pic z Verigo dobrih ljudi: 'Jedla sva, kot že dolgo ne'

OGLAS

Svetovni dan pic z ZPM Moste-Polje FOTO: ZPM Moste-Polje icon-expand

Pred kratkim smo ob svetovnem dnevu pice skupaj s Sekcijo picopekov Slovenije organizirali dogodek za družine, vključene v humanitarni program Veriga dobrih ljudi. Donatorji so na začetku povedali, da je bila pica včasih jed najrevnejših, danes pa ni več tako. Odločili smo se, da jim priredimo okusen dan in jih razveselimo s sveže pečenimi picami, živo glasbo in delavnicami za najmlajše.

Besedilo so pripravili sodelavci Verige dobrih ljudi, katerih medijski partner je naša medijska hiša.

Dogodka se je udeležilo več družin, ki so prišle tudi izven Ljubljane, saj jim je povabilo veliko pomenilo. "Z družino smo komaj čakali na petek, saj se tovrstnih dogodkov ne udeležujemo pogosto, zato smo bili povabila zelo veseli. Z družino se le redko dobimo, da bi se samo zabavali, saj si poleg življenjskih stroškov ne moremo privoščiti oddiha ali se odpravili v picerijo in kositi zunaj," je povedala družina iz Kranja. Večgeneracijski center Skupna točka je za en dan postal prava picerija Družine smo gostili v Večgeneracijskem centru Skupna Točka, ki smo ga okrasili in ga za en dan spremenili v picerijo. "Pice so bile izredno dobre. Izbrali smo lahko, kaj bomo imeli na njih. S sinom sva pojedla kar dve. Bila sva vesela, da sva lahko prišla. Jedla sva, kot že dolgo ne," je povedala ena od udeleženk.

Svetovni dan pic z ZPM Moste-Polje FOTO: ZPM Moste-Polje icon-expand

Poleg hrane smo imeli tudi brezalkoholne pijače, zabaval pa nas je DJ, ki je predvajal vse – od slovenske do popularne glasbe. Najmlajši so lahko zaplesali in zapeli na mikrofon, ena skupina povabljenih gostov pa je zaplesala tudi dunajski valček in se zavrtela po prostoru. "Mislil sem, da bo dogodek namenjen pripravi pic in da jih bomo morali pripraviti sami. Potem pa sem bil pozitivno presenečen, da ne bom potreboval ničesar in da me bo vse čakalo na mizi. Res je neverjetno, kako ste nas presenetili. Takšnih dogodkov bi moralo biti več, saj imamo priložnost spoznati ljudi, preživeti dan brez skrbi, otroci pa se lahko zabavajo," je komentiral očka treh otrok. Se pa je z njim strinjala tudi druga intervjuvana družina: "Ne morem vam povedati, koliko nam to pomeni. Z možem se pogosto srečujeva z odločitvijo, kaj bova jedla z otroki in koliko nama je ostalo v banki. Vedno si prizadevava, da se otroci ne bi počutili prikrajšane. Ko pogledam svoji hčerki, se mi srce nasmehne. Zelo sta srečni." Želimo, da se družine lahko zabavajo tudi doma Otroke smo presenetili tudi s poslikavo obraza, tako da so lahko odšli domov kot njihova najljubša žival, princesa ali Superjunak. Domov so lahko odnesli tudi pico in dve vrečki presenečenja - v eni je bil recept in sestavine za pripravo domačega testa, v drugi pa dodatki k pici. Tako smo jih še dodatno presenetili in jim omogočili, da se pri pripravi lastne pice s svojimi družinami pozabavajo tudi doma. "Bilo je čudovito, s hčerko sva odšli z velikim nasmehom na obrazu. Resnično neprecenljivo. Vsakdanje življenje je pogosto polno obupa in skrbi, zato so dnevi, kot je ta, za nas zelo pomembni. Hvala, ker obstajate," je ob odhodu dejala mati, ki se je dogodka udeležila s hčerko.

Svetovni dan pic z ZPM Moste-Polje FOTO: ZPM Moste-Polje icon-expand

Humanitarni program Veriga dobrih ljudi, ki deluje v okviru ZPM Ljubljana Moste-Polje, je namenjen opolnomočenju družin v stiski. V sklopu programa si prizadevamo socialno ogroženim družinam pričarati vsaj en dan popolne sprostitve in uspešnega bežanja od skrbi, stroškov in računov. To počnemo z organizacijo izletov ali dogodkov, saj nam je zelo pomembno, da jim omogočimo tisto, kar se finančno dobro situiranim ljudem zdi samoumevno. Nekatere družine namreč nimajo možnosti za sprostitev, saj so njihove misli zaradi stisk, ki jih doživljajo, zatopljene v skrbeh. Zaradi visokih življenjskih stroškov si družine v zadnjem času še težje privoščijo dejavnosti in izlete z bližnjimi, zato jih radi presenetimo in povabimo, da jih razbremenimo skrbi, če je le mogoče. Odzivi, ki smo jih prejeli, so bili obdani z veliko ljubezni in iskrene hvaležnosti, kar nas je spomnilo, da so najdragocenejši trenutki tisti, ki jih preživimo s svojimi najbližjimi.