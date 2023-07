Težko je priskrbeti že osnovna živila, kaj šele šolske potrebščine

Pri družinah, ki že čez leto kolobarijo s položnicami, so večji stroški zelo velik problem. Eden takih je tudi nakup šolskih potrebščin ob začetku novega leta. "Nakup šolskih potrebščin mi pomeni velik finančni zalogaj, saj tudi brez izrednih stroškov težko shajamo iz meseca v mesec," pove ena izmed družin, vključenih v Verigo dobrih ljudi.

Veriga dobrih ljudi je program humanitarne pomoči, namenjen družinam, ki so se znašle v stiski. Največkrat se na nas obrnejo družine, ki jih je doletela nenadna sprememba, bodisi bolezen bodisi sprememba zaposlitve. Na nas se vedno bolj obračajo družine s starši, ki prejemajo minimalno plačo, so samohranilci ali pa so zaradi bolezni na daljši bolniški odsotnosti, torej družine, kjer starši so zaposleni. Skrbno načrtovanje in stiske že pred poletjem Večina staršev, ki je vključena v naš program humanitarne pomoči, o novem šolskem letu začne razmišljati še pred koncem starega: "Nakup mi pomeni dodaten finančni zalogaj, ki ga načrtujem od konca šolskega leta. Običajno potrebščine nakupim konec junija, saj je ob koncu poletja še težje odriniti strošek," je povedala ena izmed mamic, vključenih v naš program.

Avtorica besedila je Sanja Cvitić, strokovna sodelavka ZPM Moste-Polje.

Vedno več je staršev, ki jih nakup osnovnih šolskih potrebščin bremeni tako zelo, da se morajo na novo šolsko leto pripravljati že med letom: "O nakupu potrebščin začnem razmišljati že maja, ker si določene zneske skušam razdeliti na obročno plačevanje, lansko leto sem si npr. nakup razdelila na deset obrokov. Kljub temu je bilo treba med letom še kaj dokupiti. Potem so tu še šole v naravi," zaskrbljeno pove druga mama. Starše, ki bi radi svojim otrokom omogočili le normalno šolanje in počitnice, bremenijo vedno višje cene šolskih potrebščin, nekateri razmišljajo celo o tem, da se bodo morali odpovedati dopustu zavoljo nakupa šolskih potrebščin: "Prvič po desetih letih sem začela o nakupu razmišljati že skoraj en mesec pred koncem starega šolskega leta, kajti cene so zame ogromen zalogaj, samo delovni zvezki so stali 200 evrov za oba osnovnošolca. Ker sem mati samohranilka, se bomo zaradi nakupa šolskih potrebščin verjetno morali odreči dopustu."

Na vse načine omogočiti normalno otroštvo Začetek šole je za marsikaterega starša finančno zelo obremenjujoč. Tukaj pa se skrbi ne končajo. Nekateri starši ne vedo, ali bodo zmogli plačevati obšolske dejavnosti, ki so v večini plačljive: "Strah me je, da ne bom imela dovolj denarja za delovne zvezke. Zaskrbljena sem tudi, ali bosta oba lahko hodila na kakšen krožek." Krožki pa niso edina stvar, ki otroka lahko izločijo od vrstnikov. Ena izmed mam nam je zaupala, da gre "starejša hči v 4. razred, kjer bodo imeli izpit za kolo, ona pa kolesa nima". S pomočjo donacij se v Verigi dobrih ljudi trudimo vsem družinam, ki so vključene v naše programe, omogočiti osnovne stvari, ki otrokom pomenijo ne le normalno otroštvo, ampak tudi obiskovanje šole brez dodatnih skrbi – od koles, računalnikov do šolskih potrebščin. A smo, tako kot vse humanitarne organizacije, zelo omejeni pri razdeljevanju in tudi mi ne zmoremo pomagati vsem, čeprav pomoč potrebuje vedno več ljudi.

Družine, ki so vključene v naše programe, smo vprašali, kaj jim je pomembno pri nakupu šolskih potrebščin in skupen odgovor vseh je bil ta, da potrebščine dobijo čim bolj ugodno. "Pomembno mi je le, da ima vse, kar potrebuje," pove eden izmed vprašanih staršev. In drugi:"Najbolj pomembno mi je, da ima hči vse, kar potrebuje, da je enakovredna drugim otrokom." Željam otrok starši velikokrat žal ne morejo ustreči. Le kako bi jim, kadar je vprašanje, ali bodo poleg nakupa šolskih potrebščin tisti mesec zmogli plačati še redne mesečne položnice in hrano. Kje so še oblačila in obutev za jesenski čas, ko bodo otroci stara oblačila in obutev že prerasli. "Pogosto me je strah, da ko bom kupila vse, kar je potrebno, mi ne bo ostalo veliko denarja za hrano. Kupujem običajno cenejše šolske potrebščine, o novih oblačilih za oba otroka pa skoraj ne razmišljam. Oblačila bom kupila samo v primeru, če mi ostane kaj denarja," skrbi vprašano mamo.

Želja, da imajo vsi enake možnosti Otroci so večinoma razumevajoči do staršev in družinske situacije, a si kljub temu želijo enake stvari, kot jih imajo njihovi sovrstniki. Želijo si predvsem enake izkušnje in možnosti. Staršem je otrokom težko razložiti, še težje pa jim je, ko ne zmorejo uresničiti njihovih želja. Zaključila bom z izjavo mamice, ki jo sicer skrbi nakup novih šolskih stvari, a ne pusti, da bi jim to zavedanje krojilo življenje. "Ja, seveda bi jima rada kaj novega kupila, ampak za zdaj ne gre. Otroka naju prosita za par stvari, ki jih ne moreva kupiti, ker so enostavno predrage. Neprijetno se počutim, ker sta otroka razočarana. Enkrat me je hči vprašala 'Mami, ali smo mi revni?' Rekla sem ji, da nimamo toliko kot drugi, ampak da si bogat, ne pomeni samo to, da imaš materialne stvari." V sklopu humanitarnega programa Veriga dobrih ljudi družine podpiramo materialno, z občasnimi prehranskimi paketi, oblačili in osnovnimi šolskimi potrebščinami. Seveda bi radi pomagali vsem, ki pomoč potrebujejo, a smo tudi mi odvisni od donacij in velikokrat lahko pomoč nudimo le tistim, ki so trenutno najbolj v stiski. Veseli smo vsakega odziva posameznikov in podjetij, ki priskočijo na pomoč družinam in tako zmanjšujejo njihove vsakdanje stiske.