Ko se ti življenje obrne na glavo: 'Težko je prositi za pomoč'

Mama se je na Verigo dobrih ljudi prvič obrnila lansko leto. Ob uvodnem pogovoru, ki ga opravimo z vsemi družinami, mi je opisala, kako so še do leta 2021 živeli povsem običajno življenje štiričlanske družine. Z možem sta imela redni službi, položnice so bile vsak mesec plačane, brez težav so si lahko privoščili tudi dopust.

Mama je navkljub lastni bolečini našla moč, da se bori naprej, predvsem zaradi svojih dveh otrok. Oba je vključila v pogovore s psihologom, nekaj mesecev po očetovi smrti pa so začeli prejemati tudi njegovo pokojnino. Finančno so živeli zelo skromno, predvsem zato, ker je mama po možu podedovala nekaj njegovih dolgov in kredit. Nekako ji je uspelo preživeti, verjetno zato, ker je bila najemnina stanovanja takrat še znosna – 450 evrov mesečno.

Nato pa se jim je življenje v trenutku postavilo na glavo. Možu so odkrili hudo, neozdravljivo bolezen in po le nekaj mesecih težke bitke je umrl. Izguba moža in očeta je močno zaznamovala vse člane družine, še posebej hčerko, ki je izgubila motivacijo za šolo, se oddaljila od prijateljev in se zaprla vase. Posledično ni zmogla dokončati letnika srednje šole.

Boj za novo življenje

Sledil je nov šok. Najemodajalec je napovedal prodajo stanovanja in jim dal mesec dni časa za izselitev. Mama mi je pripovedovala, da se je odzvala na nešteto oglasov, a so bile najemnine astronomsko visoke, ali pa so jo zavrnili, ker je sama z dvema otrokoma. Iskanje stanovanja v Ljubljani je opustila in začela iskati v okolici, čeprav je imela službo v mestu, ni imela avtomobila, in bi moral sin zaradi tega zamenjati osnovno šolo. Znesek najemnine zanjo ni bil več odločilen; pomembno ji je bilo, da družina ne ostane brez strehe nad glavo. Na koncu je našla stanovanje pol ure iz Ljubljane, a ob vselitvi je morala plačati trikratni znesek najemnine. Družini smo takrat pomagali pri delnem plačilu, otroka vključili v Botrstvo, jima zagotovili brezplačne počitnice in aktivnosti, mama pa je začela obiskovati brezplačne terapije.

Čez nekaj mesecev me je mama poklicala in povedala, da se stanje počasi izboljšuje. Hčerka je zaključila šolo preko izpitov in občasno dela prek študentskega servisa, sin se je uspešno vključil v novo šolo, sama pa si je našla službo bližje domu, kar ji prihrani čas in stroške prevoza. Moževe dolgove in še nekaj svojih je združila v en kredit, ki ga bo sicer plačevala dalj časa, a si je tako zmanjšala mesečne stroške. Menila je, da bo odslej zmogla sama, brez naše pomoči.

Kljub redni zaposlitvi družina ne zmore sama: stiska, s katero se spopada vse več slovenskih družin

Pretekli mesec pa sem nepričakovano prejela njen klic. V joku mi je povedala, da ne zmore več. Ko sva s sodelavko prišli v njihovo skromno, a urejeno stanovanje, nama je pokazala stene, prepredene s plesnijo, in povedala, da si razvlažilnika ne more privoščiti. S cmokom v grlu je priznala, da se ji je bilo težko spet obrniti na pomoč, a je hvaležna, da smo se odzvali.