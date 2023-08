Posebna tržnica, kjer so otroci oblačila in igrače kupili kar z objemi

Otroci na humanitarne kolonije pogosto pridejo pomanjkljivo opremljeni, a brez skrbi, karkoli že potrebujejo, si lahko na taboru kupijo. In to ne z denarjem, pač pa z objemi. Vzgojitelji namreč pripravijo prav posebno tržnico, ki smo jo z ekipo obiskali tudi mi.

Počitnice se bližajo koncu, zadnja izmena kolonije na Debelem rtiču pa je v polnem teku. Obiskali smo jo na dan, ko so se otroci odpravili po nakupih na to, prav posebno tržnico. Pričakala nas je glasna glasba, sejemske igre in gruča otrok, ki si je na izložbenih mizah sredi parka, ki so ga hladile krošnje dreves, ogledovali oblačila, potrebščine in igrače. Pa cena? Otroci so lahko za stvar, ki so si jo zaželeli, plačali kar z objemom. Kot je pojasnila pedagoška vodja izmene Doris Rojo iz Zveze prijateljev mladine Moste-Polje, gre za tradicionalni dogodek, ki ga vsako leto izpeljejo predvsem na humanitarnih taborih. Letošnjega tabora se je udeležilo 90 otrok, ki jih spremlja 11 srčnih spremljevalcev in dva terapevta.

Vzgojiteljica Mojca Deželak pravi, da otroci na takšne tabore pogosto pridejo pomanjkljivo opremljeni. "Velikokrat pridejo zgolj z manjšo torbo, brez potovalke, zato jim potem kar nekaj stvari dodatno priskrbimo," je povedala. Letos sta na tabor dva dečka prišla zgolj z oblačili z dolgimi rokavi. "Na morju smo, vroče je, ne moreta imeti samo dolgih rokavov," je razložila. Včasih otroci pridejo tudi brez zobnih ščetk. Morda jo kdaj kdo pozabi, se pa zgodi, da je kakšen otrok sploh nima. Na enemu od taborov pred leti se je celo zgodilo, da sta si dva brata eno ščetko delila. Vsem tem otrokom Zveza prijateljev mladine Moste-Polje na taborih zagotovi potrebščine. Pred leti so jih sicer delili tako, da so skupinice otrok peljali v eno izmed sob, kjer so si nabrali stvari, ki so jih potrebovali. A kot pravijo vzgojitelji, je imelo to lahko grenak priokus, saj je otroke včasih spremljal sram. "Razmišljali smo, kako bi zadevo lahko naredili bolj zabavno, bolj prijetno," razlaga dolgoletni vzgojitelj Rok Žerdin.

Začele so padati ideje, med drugim so razmišljali, da bi iz papirja izdelali kolonijski denar in ga razdelili med otroke, ki bi nato stvari, ki jih potrebujejo lahko "kupili". Pa vendar niso želeli, da bi se vse vrtelo okoli denarja. "Veliko otrok potrebuje tudi več fizičnega stika, saj nekateri doma ne dobijo objema. Tako smo prišli na idejo, da bi lahko stvari kupovali kar z objemi," je pojasnil.

In tako se je rodila tržnica objemov. Vsako leto jo sicer skušajo še dodatno nadgraditi. Pred leti so na tržnici stvari prodajali člani ekipe Junak Deželak – Miha Deželak, Jana Morelj in Denis Avdič, letos pa so se denimo odločili, da bodo tržnici dodali še nekaj sejemskih iger. "Veliko otrok še nikoli ni bilo na sejmu ali v lunaparku. Tako da tudi niso izkusili aktivnosti, ki jih nudijo takšni parki," je povedal Žerdin. Čeprav niso mogli pričarati vlakcev smrti in podobnih adrenalinskih voženj, pa so otroci lahko s pomočjo ribiške palice iz vedra lovili ladjice, podirali keglje ali pa skušali z obroči zadeti palice. Vstopnino za poskus so plačali kar z objemi, za nagrado, če so bili uspešni, pa so dobili čokoladice.

Od majic in kopalk pa vse do zobnih ščetk in igrač In kaj vse se je na tržnici dalo dobiti? Donatorji so zagotovili higienske pripomočke kot so milo, zobne ščetke in paste za zobe, pa tudi ogromno oblačil. Otroci so si lahko izbrali nove kopalke, pižame, kratke majice in hlače, manjkalo pa ni niti dolgih trenerk in jopic. Otroci so si lahko kupili tudi revije, knjige, modne dodatke, bidone in igrače.

Letos so uvedli tudi druga plačilna sredstva – ste že kdaj kupili majico s pesmico? "Otrokom dajo objemi občutek varnosti, z objemom lahko nekomu pokažemo, da ga imamo radi," razlaga Žerdin, ki sicer pojasnjuje, da se nekateri otroci ne želijo objemati. Prav zato so se odločili, da otroci lahko, kar si želijo, kupijo tudi z drugimi plačilnimi sredstvi.

"Stvar, ki si jo želijo, si lahko prislužijo tudi s kakšnim športnim izzivom, morda s sklecami ali poskoki, tiste, bolj umetniške duše lahko zapojejo tudi kakšno pesem," razlaga vzgojiteljica Maria Musič, ki je pojasnila, da lahko izberejo tisto, kar jim je najbližje.

"Tole sem izbrala za mamico, tole bom dala očiju, te kopalke so za enega bratca, te pa za drugega" "Otroci na humanitarnih taborih so res srčni. Pogosto sploh ne razmišljajo o sebi. Danes so imeli na voljo toliko stvari, ki bi jih lahko izbrali samo zase, pa jih je veliko stvari kupilo za brata, sestro ali starša," je povedala Mušičeva.