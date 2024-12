'Toploto v hiši pogosto nadomešča predvsem s toplino objemov, smeha in ljubezni'

Skrbi, pred katerimi se je v poletnih mesecih še dalo malce zatisniti oči, postanejo v teh dneh pereče, saj je mraz že tu in otroke zebe v tem trenutku. Zneski na položnicah v mrzlih mesecih le še dodatno naraščajo in z njimi močno narašča tudi zaskrbljenost staršev, ki ne vedo, kako bodo zagotovili, da jim bo vso zimo dovolj toplo.

Hiške, ki jih obiščemo, so pogosto tako skromne, da je možnost podaljška bivalnega prostora, ki ga v poletnih dneh nudita vrt ali dvorišče, zelo dobrodošla. Ko sedimo v prijetni senčki kakšnega nadstreška ali drevesa ob hiši in nam starši zaupajo svojo stisko zaradi neplačanih položnic, praznega hladilnika, starih oken, neizolirane strehe, nam o svojih skrbeh pripovedujejo z bolečino, sramom in zaskrbljenostjo, vendar brez tiste urgentnosti v glasu, s katero se srečujemo, ko temperature začnejo padati in se počasi bližajo hladnim zimskim mesecem.

Meseci nerednih plač, ko je še upala, da se bodo stvari morda le obrnile na bolje, so ji ustvarili dolgove, ki jih le s težavo poplačuje. Ob plačilu tekočih stroškov, nakupu najosnovnejših potrebščin in postopnem poravnavanju zapadlih obveznosti, ki ji visijo nad glavo, je že nakup drv izjemen strošek, pri katerem potrebuje pomoč, za sanacijo doma pa ji ne ostane sploh nič.

Po dolgih letih zvestega dela na istem delovnem mestu in mnogih mesecih nerednih plač ter praznih obljub je zaradi stečaja delodajalca ostala brez zaposlitve. Kot da to ne bi bilo dovolj hudo, je kmalu zatem še nesrečno padla in utrpela težjo poškodbo roke, ki je zahtevala več operativnih posegov. Sedaj jo skrbi, da tudi po rehabilitaciji ne bo več dosegla polne gibljivosti in bo zato težje zaposljiva.

Besedilo je pripravila Nina Facchini, strokovna sodelavka ZPM Ljubljana Moste - Polje.

Ob sprehodu skozi njen dom opazim, da je med prostori v najslabšem stanju kopalnica, za katero ima gospa že dolgo nakupljen material, potrebovala pa bi izvajalca, ki bi dela opravil, vendar ji na koncu meseca enostavno ne ostane dovolj, da bi koga najela. Otroška sobica je razmeroma urejena, vendar mama pove, da vseeno spijo skupaj v njeni sobi, ki je hkrati tudi jedilnica in dnevna soba, saj je tam najtopleje. Tako vsi trije spijo na starem raztegljivem kavču, kar mamine večletne težave s hrbtom le še poslabšuje, zato smo se že na licu mesta dogovorili, da ji pomagamo z nakupom primernejšega ležišča.

Ostali prostori so hladni, saj ima hiša stara okna in vrata, dodatna težava pa so slabo delujoči radiatorji. Mama pove, da je tudi peč na drva že zelo stara in ima zato slab izkoristek. Ker hiša ni primerno ogrevana, se v določenih delih pojavlja vlaga, ki se jasno kaže v lisah zidne plesni, ki se vztrajno in vedno znova pojavlja, kljub rednemu zračenju in skrbnemu čiščenju sten.

Kljub vsem težavam, s katerimi si beli glavo, se mama trudi v dom vsakodnevno vnašati toplino in ljubezen. Po vsem, kar je v življenju prestala, ji je najbolj pomembno, da se otroka iz šole in vrtca vrneta v dom, v katerem se počutita varno, ljubljeno in sprejeto. Pa čeprav toploto v hiši pogosto nadomešča predvsem s toplino objemov, smeha in ljubezni, ki jima jo nudi.

Najhladnejše in najtemnejše obdobje v letu je za mnoge tudi najtežje. Dnevi so kratki in mračni, kar močno vpliva na naše počutje, zato si jih ljudje že od nekdaj poskušamo olajšati s praznovanji in okraševanji ter si s prazničnimi lučmi vrniti malo sonca v življenje. Medtem ko se v mnogih domovih že odvijajo priprave na praznike in so glavne skrbi predvsem, kaj speči, kako okrasiti dom in katera darila položiti pod drevesce, se nekateri ukvarjajo s povsem drugačnimi vprašanji.