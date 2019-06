Natalija Bratkovič: "Tudi brez morja so počitnice lahko super!"

Voditeljica resničnostnega šova Kmetija, Natalija Bratkovič, se spominja otroških dni, ko tudi njena družina ni odšla na morje. Razočaranju navkljub pa njeno poletje ni bilo nič manj polno dogodivščin.

Če samo sledimo podatkom, da v naši državi več kot 49 tisoč otrok živi pod pragom revščine, vemo, da jih mnogo tudi to poletje ne bo doživelo radosti počitnic, ki si jih lahko privošči večina. Voditeljica Natalija Bratkovič se lahko zelo dobro vživi v občutke mnogih od njih: "Ko sem bila otrok, tudi mi nismo bili vsako leto na morju. Res je, da lahko kdo reče, da so zdaj pač drugačni časi. Pa ni res, vzgoja je vzgoja, bila je takšna takrat in je tudi danes. Ko je meni mama rekla, glej letos pa ne bomo šli na morje, sem bila žalostna, potočila sem kakšno solzico, ampak so tudi druge možnosti! Ponudite otrokom nekaj drugega, lahko greste na kolo, vzamete sendvič in vodo in že lahko preživite čudovit dan skupaj."

Še iz svojih otroških dni se spominja, da njene počitnice zato niso bile nič manj polne dogodivščin in navdušenja. Spominja se dni, ko je večina njenih sošolcev septembra po počitnicah lahko pripovedovala, kako so plavali, nabirali školjke, se potapljali. A to energične deklice ni potrlo, saj je tudi ona imela kup zgodb, ki jih je lahko delila z njimi: "Začela sem razlagati, kako smo šli s kolesom sem in tja, bili smo ob Dravi in hranili labode. Morda banalne stvari, ampak moje poletje je bilo videti dosti bolj pesto in zanimivo kot od nekoga, ki je bil pač en teden na morju."

"Vozili smo se ob Dravi in hranili labode," se počitnic na kolesu z veseljem spominja Natalija Bratkovič. FOTO: Thinkstock

Vendarle se zaveda, da so mnogi otroci, ki so prikrajšani za poletna doživetja, nato tudi žrtve zbadljivk svojih vrstnikov. "Mislim, da teh stvari ne bomo mogli izkoreniniti. Mislim, da bi morali v prvi vrsti nagovoriti starše teh otrok. Starši lahko otroku rečejo: to ni v redu, nesramen si, nekoga si užalil. A če ne poiščeš vzroka, zakaj se otrok tako obnaša, mu ne boš prišel do živega. Res mislim, da so tukaj starši tisti, pri katerih bi morali začeti reševati ta problem." Natalija upa, da akcija, kot je Veriga dobrih ljudi, lahko spodbudi starše, da bodo o bolečini, ki jo povzročijo nepremišljene in krute besede, govorili s svojimi otroki.

Zmerjanja in zbadljivk med otroki bi se morali lotiti najprej pri starših, meni voditeljica resničnostnega šova Kmetija. FOTO: POP TV