'Tudi poročni prstan sem morala prodati'

V tesni stari hiši živi skupaj s trenutno brezposelnim možem in tremi hčerkami, starimi 15, 14 in dve leti. Sama je zaposlena za polovični delovni čas, več zaradi bolezni ne zmore. Že ko pridem z ekipo na obisk, je jasno, da je njihov dom nujno potreben prenove in te so se tudi lotili. Ampak ker nimajo denarja, oče prenavlja sam, počasi, vsak košček hiše pač takrat, ko družina pride do nekaj dodatnih evrov. Zaradi nove strehe in kuhinje so zdaj v spirali dolgov, iz katere ne vidijo izhoda: "Prodala sem vso svojo zlatnino, tudi prstan, ki sem si ga kupila s svojo prvo plačo, pa tudi poročni prstan je šel. Nimam ga več," s solzami v očeh pripoveduje mamica.