Tudi zaposleni potrebujejo humanitarno pomoč

V širši javnosti še vedno prevladuje prepričanje, da so programi pomoči namenjeni samo brezposelnim. Novi prosilci se posledično ravno zaradi takšnega mnenja soočajo s še večjim sramom in stigmo, da kljub službi zaprošajo za pomoč. Iz tega razloga velikokrat prepozno pridejo po pomoč.

Veriga dobrih ljudi je vseslovenski humanitarni program, zato terenske obiske s sodelavci opravljamo po celotni Sloveniji. Na nedavnem obisku Štajerske, sva obiskali več družin, ki so se na nas obrnile zaradi različnih življenjskih okoliščin in stisk. Skupna točka vseh je bila, da starše družin lahko uvrstimo med delovno aktivno prebivalstvo, ki kljub rednim prihodkom ne morejo poravnati vseh mesečnih obveznosti ter se zato obračajo po pomoč na humanitarne organizacije.

Ob prihodu do njunega bloka naju je na parkirišču z nasmeškom pričakal oče. Ob snidenju je povedal, da je najinega obiska zelo vesel, saj bo tako imel možnost predstaviti svojo zgodbo v živo. Z družinami, ki živijo izven Ljubljane in njene okolice, namreč ob vključitvi v program pomoči ne opravimo uvodnega pogovora v živo, ampak prek telefona in tako začnemo s takojšno obravnavo. Vožnja do nas bi mnogim družinam zaradi oddaljenosti predstavljala velike stroške, poleg tega pa marsikatera od njih niti nima osebnega avtomobila. Navezovanje osebnega stika je za nas zelo pomembno, zato kljub oddaljenosti in razpršenosti družin po celotni Sloveniji poskušamo čim več družin obiskati tudi na terenu. To je ključno pri celostni obravnavi družine in prepoznavanju njihovih težav in stisk. V lanskem letu smo v sklopu programa Veriga dobrih ljudi na terenu obiskali 408 družin.

Besedilo je pripravila Gala Kuder, strokovna sodelavka ZPM Ljubljana Moste - Polje.

Ob prihodu v skromno, precej dotrajano občinsko stanovanje naju je s sodelavko pozdravil majhen psiček, ki ga je oče nekaj let nazaj rešil z ulice. S sodelavko sva se usedli za jedilno mizo, ki jo sin uporablja tudi kot pisalno. Ta je nato očeta spodbudil, da nama predstavi trenutno situacijo, v kateri sta se znašla. Oče je povedal, da se že dalj časa bori z zdravstvenimi težavami, je namreč srčni bolnik, ki pa že nekaj časa ne more ustrezno skrbeti za svoje zdravje. Kupovati in pripravljati bi si moral dietno prehrano, a si zaradi finančne stiske tovrstne hrane že nekaj let ne more privoščiti. Kljub zdravstvenim omejitvam je zaposlen in opravlja delo s skrajšanim delovnim časom, štiri ure na dan.

Zaradi svojega zdravstvenega stanja je pogosto v bolniškem staležu, v zadnjem času pa je precej bolan tudi njegov sin, za katerega skrbi sam. Zdi se mu, da je slednje zelo verjetno posledica ločitve staršev. Mama ju je namreč pred kratkim zapustila in nima rednih stikov s sinom ter ne plačuje preživnine. Oče je zato že podal vlogo na javni preživninski sklad, a nadomestila preživnine zaenkrat še ne prejema. Trenutno se tako preživlja le z nizko plačo, otroškim in veteranskim dodatkom ter delnim nadomestilom iz ZPIZ-a. Kljub temu, da bi bil upravičen do subvencije najemnine, mu le-ta trenutno še ne pripada, saj se bivša partnerka iz naslova še ni odjavila. Poleg tega ima v lasti tudi nekaj premoženja, ki posledično vpliva na cenzus za pridobitev subvencije.