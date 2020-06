UniCredit ponovno podprla Verigo dobrih ljudi: 60.000 EUR za pomoč družinam v stiski

S skupnimi močmi so omogočili nakup 933 paketov hrane za družine, ki so se znašle v hudi finančni stiski.

Na klic podpore pri zbiranju finančnih sredstev za nakup hrane za družine, ki so se znašle na socialnem robu, so se z osebnimi donacijami odzvali tudi tokrat.

Zaposleni v UniCredit Banka Slovenija d.d. tudi sami, kot botri ali pa s podporo drugim projektom Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, pomagajo družinam v stiski iz svoje neposredne okolice. Nekajkrat so združili moči in pomagali pri prenovi počitniških kapacitet za otroke, podarili računalniško opremo za pomoč pri šolskih obveznostih, tradicionalno pa zbirajo tudi šolske potrebščine.

Marco Esposito, predsednik uprave UniCredit Banka Slovenija d.d. : »Naše partnerstvo za človekoljubne aktivnosti z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste – Polje traja že skoraj 15 let. Neutrudno si prizadevajo pomagati družinam z manj priložnostmi, mi pa tudi sami želimo narediti konkretne korake za podporo tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. Z Anito Ogulin in njeno ekipo nam to uspeva. Ponosni smo, da smo del pozitivnih zgodb, ki jih pripovedujejo posamezniki in družine, vključeni v Verigo dobrih ljudi. Skupaj bomo še naprej uresničevali naše načelo »Naredi, kar je prav.««

Zahvalo za podporo je v nekaj stavkih strnila Anita Ogulin, predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste – Polje: »V obdobju izrednih razmer ob razglašeni pandemiji smo tonili v zgodbah in prizadevanjih rešiti vse, ki so kot zadnje upanje prosili za pomoč. Premnogi prvič v svojem življenju. Zmogli smo tudi zavoljo vseh, ki jim je mar in že mnogo let uresničujejo znano resnico, da smo vsi, ki zmoremo in znamo, odgovorni tudi za šibkejše od sebe. S pomočjo UniCredit Bank smo že mnogim otrokom in družinam iz vse Slovenije pomagali na poti do enakih možnosti. Iskreno smo hvaležni za njihov prispevek v mozaik plemenite zgodbe.«

