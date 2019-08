Upnik prodal dom družine s petimi otroki

Očka je bil obrtnik, njegova kovinarska dejavnost je bila široka in uspešna in je nudila varnost več generacijam pred njim. Naročila, ki so deževala, so ob trdem delu terjala tudi posodobitev proizvodnje. Ki jo je očka, tudi s pomočjo mamice, uresničeval do zadnjih podrobnosti. Za nove naprave in stroje in povečanje proizvodnega dela objekta sta se starša zadolžila. Preračunala sta, da bosta ob obstoječi proizvodnji, kaj šele razširjeni, dolgove z lahkoto vračala.

Anita Ogulin je dolgoletna prostovoljka in človekoljubka, humanitarka, borka, ki živi za zgodbe, ki jih piše življenje. Je čutna, a hkrati energična ženska, ki svojo moč črpa iz svoje družine in narave, je mati dveh otrok in babica dvema vnukoma. Ni ji vseeno, v kakšni družbi živimo, in se za to, da se svet spreminja na bolje, goreče trudi vsakodnevno. Utrinke svojih dni zapisuje v dnevniku za našo spletno stran.

Pa se je zgodilo, da največji naročnik ni poravnal skoraj leto dni dobavljenega blaga, pa tudi ne storitev, ki so bile opravljene. Dolžno podjetje je šlo v stečaj brez kakršnekoli stečajne mase. In tako je družina ostala brez zneska, ki je presegal več kot trikratnik lastnega zakreditiranja. Družinska obrt – ki sta jo oba starša tako zelo uspešno širila – je počasi in vztrajno ugašala. Trud, ki sta ga vlagala v reševanje stanja, pa ni dosegal želenega učinka. Nista zmogla zagotavljati likvidnosti obrtnega podjetja, nista zmogla rednega plačevanja kreditnih obveznosti. Življenje družine se je nadaljevalo zgolj iz rok v usta. Pa še ta so pogosto ostala lačna – ne le staršev, tudi otrok. Da bi zgolj preživeli, so ob trdem delu prodali vse, kar je bilo mogoče, da so lahko poplačevali le najnujnejše obveznosti. Biti dolžan državi, pa je pomenilo, da so se nad družino zgrnili oblaki izvršb in rubežev. Cela družina je ostala tudi brez zdravstvenega zavarovanja, z bolnim otrokom. In medtem je zbolela še mamica, ki ni imela sredstev, da bi obiskala zdravnika. Otroci so v šoli in na vasi postali tarče posmeha in šikaniranj, krog družinskih prijateljev je preprosto usahnil.

In tedaj je mamica zbrala zadnje moči in pogum odprla vrata naše ZPM Ljubljana Moste - Polje. Seveda smo jim takoj pomagali – najprej z zdravstvenim zavarovanjem. Kajti ob vseh boleznih – ki so hudo pestile družino, je zaostanek v razvoju doživljal najmlajši otrok s prirojenimi razvojnimi težavami. Poravnali smo jim najnujnejše dolgove – da so znova imeli priklop elektrike in ostalo, hkrati pa otroke vključili v Botrstvo in dejavnosti, da so bili enakovrednejši vrstnikom.

Očka je prenehal z obrtjo. Nikakor pa ne z delom. In je garal vse dni in tudi ponoči, da je zaslužil za poravnavo obveznosti do kreditodajalca. Nikoli pa ni prenehal sanjati, da bo nadaljeval obrt, ki je dajala varen kruh že njegovemu pradedku, dedku in očetu in bi zagotovo tudi njim, če bi mu kupec poravnal račune. Oba z ženo sta verjela, da bodo nadaljevali s proizvodnjo tudi njuni otroci, saj so bili pridni in zavzeti za nadaljevanje družinske obrti.

Ko je najmlajši otrok prestopil šolski prag, pa je tudi mamica odšla s trebuhom za kruhom, na delo v tujino. Je izobražena in zaslužek je bil najmanj trikratnik v primerjavi z enakim delom v domovini. Vsak zaslužen cent je vložila v dolg, ki sta se ga zavezala odplačati. Po letu dni dela v tujini pa je družina prejela obvestilo, da je za stanovanjsko hišo s proizvodnim objektom razpisana dražba. Mama se je vrnila, da bi preverila, kako je mogoče, da je upnik, s katerim je bil dogovorjen reprogram kredita – brez obvestila odstopil od pogodbe in prodaja njihov trud. Ko je uvidela, da praktično nima nobene druge možnosti kot odkupiti svojo lastnino, je obupana odnehala. Vedela je, da takega zneska ni mogoče zbrati, pa tudi kreditno družina ni bila sposobna. Skupaj z možem sta upala, da ne bo kupca za tako visoko realno ceno premoženja. In ga res ni bilo. Ponudili smo jim tudi pravno pomoč in se trudili, da bi bil dosežen sporazum obročnega odplačevanja. Dogovora ni bilo več mogoče skleniti in na drugi dražbi je bilo celotno premoženje prodano za manj kot polovično vrednost stanovanjske hiše in proizvodnega objekta. In tokrat je pred nami mamica – popolnoma otopela tiho vprašala – kam naj gremo, ostali smo na cesti ...