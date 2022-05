V 24 urah priveslali rekordnih 8.000 evrov

Zbiranje dobrodelnih zavesljajev, ki je trajalo 24 ur, se je pričelo v petek ob 15. uri v centru funkcionalne vadbe CrossFit Ljubljana. Štartni znak je z udarcem po zvoncu napovedala Tanja Petek iz Zveze prijateljev mladine Moste Polje, častna priložnost za prve kilometre pa je pripadla otrokom, nam je pričarala dobrodelni duh vodja in lastnica centra CrossFit Ljubljana Marina Šink. "Otroci so z veliko vnemo poprijeli za ročaje dvoranskih veslačev. Noro je bilo. Skupno je prišlo okoli 400 ljudi. Nikoli ni bilo kritične situacije, da bi se vprašali, kaj pa zdaj. Ves čas je bilo v telovadnici veliko ljudi, tudi ponoči. Med 7. in 8. uro zjutraj jih je bilo najmanj, ampak še vedno toliko, da je vse teklo," je navdušeno pripovedovala.

Sodelujoči so v 24 urah preveslali 2300 km, ki so predstavljali osnovo za donacijo – en kilometer je prinesel en evro. Pokroviteljstvo nad sedmimi veslači je prevzelo deset podjetij, ki so donirala odveslani znesek. "Ko so donatorji prišli in videli vse zavzete veslače, so povišali zneske, tako da smo skupaj s prostovoljnimi prispevki sodelujočih zbrali preko 8.000 evrov. Točnega podatka sicer še nimam," je bila zadovoljna Šinkova.

Vsa zbrana sredstva bo CrossFit Ljubljana tudi tokrat doniral projektu Veriga dobrih ljudi in tako v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Moste – Polje na pomoč priskočili družinam v socialni stiski. V preteklih dveh letih so se morali zdaj že tradicionalnemu dobrodelnemu veslanju sicer odpovedati, zato so letošnji dogodek še bolj nestrpno pričakovali. "V spominu mi je ostal invalid na invalidskem vozičku. Pripeljali so ga fantje iz Škofje Loke, s katerimi tudi malo trenira. Fantje so zanj priredili veslača – en del so umaknili, da so ga lahko pripeljali zraven – in je veslal tudi on. Sprva so vsi v telovadnici obmolknili, potem pa so mu ploskali. Bili so ganjeni," je še enega izmed utrinkov z dogodka opisala Šinkova.

V 24 urah se nam je pridružilo tudi kar nekaj znanih prijateljev iz sveta zabave – člani glasbene skupine Mi2 s pevcem Jernejem Dirnbekom, pevec Marko Vozelj, televizijca Jani Muhič in Anže Bašelj, nekdanji nogometaš Miran Pavlin, predsednica Fitnes zveze Slovenije Nataša Teran, nogometaši in nogometašice, hokejisti, kajakaši, judoisti, člani športnih klubov in mnogi drugi.

Po njenih besedah so se člani in njihove družine med drugim izkazali tudi s skrbjo za energijo veslačev. "Skuhali in spekli so ogromno hrane, tako da smo nahranili veslače, ki so bili res zadovoljni," se je zasmejala Šinkova. Med dobrodelno akcijo nista manjkala niti glasba in petje. "Ponoči je utrujene glave pokonci držal tudi ogled prenosa košarkarske tekme med ekipama Golden State Warriors in Dallas Mavericks, ki je poskrbel za športno vnemo in sodelujočim vlil dodatno moč," je dodala.

Zadnjo minuto pred iztekom 24-urnega veslanja so sodelujoči odštevali sekunde na glas. "Potem sem povedala, koliko kilometrov smo preveslali, kaj to pomeni in koliko denarja smo okvirno zbrali. Medtem ko sem govorila, me je ganilo in mi šlo na jok. Ozrla sem se po telovadnici in videla, da so vsem tekle solze," je bila še danes ganjena Marina Šink. "Upamo, da bo zbrani denar pripomogel k izboljšanju razmer za čim več socialno ogroženih družin. Kljub pomanjkanju spanja v mislih že kujemo načrte za naslednje dobrodelno obarvane dogodke in se veselimo ponovnega druženja z našo družino CrossFit Ljubljana," je strnila naša sogovornica.