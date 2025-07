Napolnili šolske torbe več kot 200 otrokom iz Zveze Anita Ogulin

V želji, da bi osnovnošolcem iz manj spodbudnih okolij širom Slovenije olajšali prve šolske dni, so v podjetju Spar Slovenija med 11. in 25. junijem 2025 v svojih trgovinah organizirali zbiralno akcijo šolskih potrebščin in zbrali za dve paleti in pol oziroma približno 250 kilogramov različnih potrebščin. V zbirnih vozičkih v trgovinah so pristali predvsem zvezki, barvice, voščenke, flomastri, tempere, ravnila, svinčniki, radirke in risalni bloki.

V zadnjih letih sta solidarnost in čut za sočloveka pridobila nov pomen, saj se je po podatkih Zveze Anita Ogulin število družin, ki so potrebovale pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, v zadnjem letu podvojilo. Leta 2023 so za šolo opremili 215 otrok in mladostnikov, leta 2024 je ta številka poskočila na 435. Zaradi večletne draginje se po humanitarno pomoč obrača vedno več zaposlenih staršev, ki ne zmorejo več pokriti rednih mesečnih stroškov. V humanitarnem programu Veriga dobrih ljudi družine z zaposlenimi starši predstavljajo kar 60 odstotkov vseh družin, ki jim pomagajo.

Uspešna predaja zbranih paketov s potrebščinami se je odvila 17. julija v skladišču Zveze Anita Ogulin. Zveza bo podarjene potrebščine razdelila med vse slovenske družine v stiski iz humanitarnega programa Veriga dobrih ljudi, ki poteka pod okriljem Zveze Anita Ogulin. Na Zvezi Anita Ogulin so že začeli z razdeljevanjem šolskih potrebščin in za šolo opremili že 74 otrok, sedaj pa se že bliža nov val razdeljevanja potrebščin, kjer bo prav prišla donacija podjetja Spar Slovenija.

"Vsak otrok si zasluži možnost, da novo šolsko leto začne enakovredno, z vsem potrebnim za brezskrbno šolanje. Na Zvezi Anita Ogulin se že takoj ob koncu šole začnemo pripravljati na razdeljevanje šolskih potrebščin, saj vemo, da so te velik finančni zalogaj, ki marsikaterega starša spravlja v veliko stisko. Zato smo zelo hvaležni, da lahko že vrsto let sodelujemo s podjetjem SPAR Slovenija, ki razume, kako ključno je šolanje za otrokovo prihodnost, in nam vsako leto priskoči na pomoč pri zbiranju šolskih potrebščin. Hvala pa tudi vsem kupcem, ki so prepoznali pomen akcije in nam pomagali napolniti šolske torbe otrok v stiski. Z vašo podporo bodo lahko ti otroci tako kot vsi ostali jeseni pogumno in samozavestno zakorakali novim znanjem naproti," je ob prejeti donaciji podjetja Spar povedala Tanja Petek, sekretarka Zveze Anita Ogulin.

Spar Slovenija že več let sodeluje z Zvezo Anita Ogulin, ki je do leta 2024 delovala pod imenom ZPM Ljubljana Moste-Polje, in s šolskimi potrebščinami pomaga osnovnošolcem.