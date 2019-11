V skladišču Zveze prijateljev mladine so police prazne

Police v skladišču so skoraj prazne. Še posebej primanjkuje hrane za pomoči potrebne. Zato poziv vsem dobrim ljudem - pomagajte. Potrebujejo predvsem hrano z daljšim rokom uporabnosti, pojasnjuje Živa Logar, koordinatorka verige ZMP Ljubljana.

"Mi imamo tedensko ogromno število ljudi, ki pridejo na prevzeme prehranskih paketov oz. paketov materialnih pomoči, v katerih je hrana. Družin, ki so vključene v naš humanitarni program, je veliko, poskušamo jih oskrbovati čim bolj pogosto,"pojasnjuje Logarjeva.



Pred nami so mrzli zimski dnevi, ko bodo stroški ogrevanja poskočili, in tudi zato bo pomoči potrebnim še bolj primanjkovalo denarja za najbolj osnovne stvari. "To je čas izrednih stroškov, ki jih predstavlja ogrevanje, zaradi tega poskušamo pomagati s hrano, ki nekako razbremeni družinski proračun,"pripoveduje sogovornica.