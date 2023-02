V dobrih štirih letih pomagali več kot 10.235 osebam

Humanitarni projekt Veriga dobrih ljudi deluje od oktobra 2018 in je nastal na podlagi potreb, ki jih že več kot 40 let na ZPM Ljubljana Moste-Polje zaznavajo pri delu z družinami iz vse Slovenije. Družinam, ki se znajdejo v primežu revščine, želijo pomagati na način, da bi prekinile začarani krog globoke revščine in jim omogočiti, da ponovno postanejo aktiven člen naše družbe.

Že od samega začetka je medijski partner in močan steber projekta tudi POP TV, saj skozi prispevke v informativnih oddajah 24UR, Svet, Preverjeno in na 24ur.com opozarja na posamezne zgodbe, sistemske luknje in blaginjo v naši državi. Tanja Picek, vodja projekta Veriga dobrih ljudi na Pro Plus, je pojasnila, da smo se za sodelovanje odločili, ker želimo vračati družbi, v kateri delujemo. "Želimo pomagati, ker verjamemo v koncept celostne pomoči družinam, ker globoko verjamemo in zaupamo v delo ZPM Moste-Polje. Donatorjem omogočamo, da so vidni kot podporniki akcije v naših oglasnih blokih, predstavimo jih na naših spletnih straneh in družbenih omrežjih."

Projekt je edinstven in kot tak prepoznan tudi na državnem nivoju. V preteklem letu je bilo skupaj zbranih 369.064 evrov (leta 2021 je bilo zbranih 346.840 evrov). Samo v decembru se je nabralo 99.206 evrov pomoči.

V Verigi dobrih ljudi so od oktobra 2018 do danes obravnavali že več kot 3.055 družin, skupaj več kot 10.235 oseb. V začetkih delovanja programa se je na Verigo obrnilo največ družin, ki so bile slabše funkcionalne, prisotne je bilo veliko večgeneracijske revščine, ki jo je zelo težko preseči. Sčasoma se je struktura družin, ki so potrebovale pomoč, vse bolj spreminjala. Začele so prevladovati takšne družine, v katerih so starši delovno aktivni in prejemajo minimalno plačo ali celo manj, pojasnjujejo strokovni sodelavci Verige dobrih ljudi in opozarjajo, da revščina danes ni pogojena le z brezposelnostjo. Da prav družbene spremembe, korona, vojna v Ukrajini in podražitve, ki smo jim priča, državljane potiskajo še bolj na rob preživetja, meni tudi Pickova. "Soočamo se z vedno več kritičnimi situacijami, saj za pomoč prosijo tudi družine, v katerih sta oba starša zaposlena ali celo opravljata vsak po dve službi," je pojasnila. "Mnogi starši se zaposlijo, pa še vedno ne zmorejo pokriti osnovnih stroškov, saj jim dohodek tega ne omogoča. V času, ko je nastopila epidemija koronavirusa in z njo povezani ukrepi, smo nudenje obsega pomoči močno povečali in tudi prilagodili način nudenja pomoči. Takrat smo večinoma nudili kratkotrajno pomoč, sedaj pa družine potrebujejo dlje časa trajajočo pomoč," pa pojasnjujejo na ZPM Ljubljana Moste-Polje.

icon-expand Močan steber projekta Veriga dobrih ljudi je tudi POP TV. FOTO: POP TV

Sicer pa so situacije družin, ki poiščejo pomoč, zelo različne. Po epidemiji namreč opažajo veliko več družinskega nasilja in odmikov od tega, kar za žrtve nasilja pomeni nov začetek, s tem pa tudi večje stroške. "Trenutno opažamo, da je v začetku tega leta največ vključenih družin v celem času delovanja programa. Največ vlog za vključitev namreč prejmemo v začetku koledarskega leta. Pretekli januarji so si bili bolj ali manj podobni v številkah vključenih, letošnji januar pa je ta številka podvojena," opažajo. Sicer pa sta velika prednost programa prav njegova celostna pomoč in podpora. Revščina je kompleksen in večplasten problem, ki zaobjema veliko več kot samo lakoto, zato je za njeno učinkovito reševanje potreben celosten pristop. "Delovanje programa tako temelji na štirih stebrih pomoči, ki so finančna in materialna pomoč, brezplačna pravna pomoč, psihosocialna pomoč in zdravje (sem spadajo brezplačne terapije in skrb za zdravje z izobraževanji, delavnicami) ter strokovno vodenje in krepitev funkcionalnih kompetenc," opisujejo program Veriga dobrih ljudi na ZPM Ljubljana Moste Polje. Kot pravijo, sta izredno bistvenega pomena strokovno vodenje in individualno delo z družinami, pri katerem strokovni sodelavci v Verigi dobrih ljudi družinam nudijo vso potrebno podporo, ki jo družina potrebuje v procesu reševanja težav.

V programu Verige dobrih ljudi neposredno z družinami dela devet strokovnjakov, ki izvajajo svetovanja in razgovore, skrbijo za prevzem prehranskih paketov, nudijo terapije in brezplačno pravno pomoč. Zaradi velike potrebe po nudenju psihosocialnega svetovanja pa sodelujejo tudi z zunanjimi terapevti.

Na verigo dobrih ljudi se sicer družine najpogosteje obračajo za materialno in finančno pomoč, s katero rešujejo največje urgence in tako zadovoljijo najnujnejše življenjske potrebe, a kot opozarjajo sodelavci Verige dobrih ljudi, zgolj paket hrane in plačilo položnic ne moreta družine rešiti iz začaranega kroga revščine. "Na Verigi vedno preverimo razloge, zaradi katerih je prišlo do poslabšanja situacije oziroma do finančno-materialnih stisk, da so družine poiskale tujo pomoč. Najprej se z njihovo situacijo seznanimo prek vlog za vključitev, ki jih morajo izpolniti in oddati skupaj s prilogami (odločba o otroških dodatkih, odločba o denarni socialni pomoči in potrdilo o vpisu pri srednješolcih in študentih so obvezne priloge). Z vsako družino, ki se obrne na nas, opravimo tudi razgovor, da ugotovimo vzroke za nastanek stiske in skladno s tem postavimo cilje ter naredimo načrt reševanja, da lahko nudenje materialne ali finančne pomoči doseže svoj namen," opisujejo potek vključitve v program.

icon-expand Program Veriga dobrih ljudi pomaga družinam v stiskah. FOTO: Adobe Stock

Nato pa glede na razgovor družini po potrebi omogočijo brezplačno terapevtsko pomoč ali jih usmerijo na njihovo brezplačno pravno pomoč, kjer s pravnico rešujejo težave z uveljavljanjem pravic iz javnih sredstev, pravne in birokratske zaplete ter stanovanjsko problematiko. "Pomemben del individualnega dela z družinami so tudi terenski obiski družin, da lahko preverimo dejansko stanje družine. Starši namreč zaradi sramu velikokrat ne predstavijo dejanskega stanja in lahko celo zamolčijo ključne informacije, ki bi jih bilo nujno treba nasloviti. Naši strokovni sodelavci družine glede na njihove prepoznane potrebe povežejo tudi z drugimi podpornimi programi in dejavnostmi na ZPM Ljubljana Moste-Polje, kot so Botrstvo v Sloveniji, brezplačna učna pomoč, organizirano počitniško varstvo, letovanja ... Tako da res pokrijemo vsa ključna področja," pojasnjujejo.

Program Veriga dobrih ljudi zasleduje jasen cilj – da se družina v roku dveh let dvigne iz socialnega dna, osamosvoji in zaživi aktivno življenje, ki otrokom nudi varno zavetje in spodbudo za razvoj.

Kot poudarjajo na ZPM Ljubljana Moste-Polje, nudenje finančne in materialne pomoči brez nudenja individualne obravnave ne bi bilo tako učinkovito. Spremljanje napredka družine pa omogoča uspešno in hitrejše reševanje težav, prepoznavanje potreb po pomoči tam, kjer se družine morda niti ne zavedajo, da pomoč potrebujejo, in na dolgi rok družinam omogoča nadaljevanje življenja brez tuje pomoči. Sicer pa vse družine poleg materialne ali finančne pomoči prejmejo še najmanj eno od oblik pomoči, nikoli namreč ne nudijo samo finančne pomoči. Čeprav se večina družin na Verigo dobrih ljudi obrne zaradi finančne in materialne pomoči, pa se ob srečanju velikokrat izkaže, da je problem treba reševati na več nivojih, ki vplivajo na stanje družine.

icon-expand Veriga dobrih ljudi FOTO: 24ur.com

Družine so v projekt sicer vključene do dve leti. Po tem času prejemanja finančne pomoči in opolnomočenja so v veliki večini sposobne same poskrbeti zase. Pogosto se izkaže, da potrebujejo samo nekaj spodbude, usmeritev in sočutje, da se lahko izkopljejo iz najhujših težav. Tako se je od vseh v Verigo vključenih družin v preteklem letu, letos za pomoč na Verigo ponovno obrnila le dobra petina družin. "Vseeno velja omeniti, da gre pri tem za družine, ki še vedno morajo preživeti z minimalnimi prihodki in životarijo, rešene pa so bile težave, zaradi katerih so zaprosile za pomoč," pojasnjujejo na ZPM Ljubljana Moste-Polje in dodajajo, da je med družinami, ki so trenutno vključene v program, 60 odstotkov družin, ki so za pomoč zaprosile prvič.

V letu 2022 so v Verigi dobrih ljudi obravnavali več kot 650 družin iz vse Slovenije, ponudili 840 brezplačnih pravnih nasvetov, izvedli 2.506 ur terapevtskih svetovanj, izvedli 370 terenskih obiskov na domu družin po vsej Sloveniji, izvedli 1266 osebnih razgovorov in 667 telefonskih svetovanj.

Sta pa trenutna ekonomska situacija in nepredvidljivost vplivali tudi na donacije, na kar so bili, tako pravijo na ZPM Ljubljana Moste-Polje, pripravljeni. Sicer imajo pa vedno več donatorjev, kot so manjša podjetja, skupine posameznikov, pa tudi fizičnih oseb, ki jim tudi z donacijami izkazujejo zaupanje. Vedno se zato potrudimo, da jim podamo povratne informacije družin, ki jim pomagajo, pravijo v Verigi dobrih ljudi in dodajajo, da z večino donatorjev sodelujejo dlje časa ravno zaradi dobrih izkušenj. Sicer pa so zadovoljni, da se povečuje tudi število donacij na področju nudenja raznih počitniških kapacitet, tehničnih pripomočkov, gospodinjskih aparatov, vstopnic za razne prireditve ipd. Nekateri donatorji svoje finančne donacije usmerijo tudi v nudenje pomoči družinam za terapije, brezplačno pravno pomoč ter finančna in strokovna svetovanja, kar jim še posebej veliko pomeni. Sicer pa imajo trenutno največjo potrebo po zagotavljanju zadostnih sredstev za izvajanje programa, to pomeni za izvajanje brezplačne pravne pomoči in za izvajanje terapij in strokovnih svetovanj družinam. Od materialnih dobrin imajo vedno največjo potrebo po prehranskih izdelkih in šolskih potrebščinah. Pri tem gre predvsem za potrošni material, ki ga otroci med šolskim letom porabijo, kot so barvice, flomastri, nalivniki, šilčki, tempera barvice, zvezki za prvo triado in podobno. Od prehranskih izdelkov je vedno večja potreba po izdelkih brez laktoze in brez glutena, saj je med otroki veliko takšnih, ki imajo razne alergije in intolerance. Ta prehrana pa je praviloma dražja in jo starši še težje zagotavljajo. Na Verigi dobrih ljudi sicer opozarjajo, da se med donacijami še vedno znajdejo tudi takšne, ki niso ustrezne (oblačila in obutev, ki niso primerni za nošenje, hrana s pretečenim rokom uporabe, polomljena oprema) in jim povzročajo dodatno delo in tudi stroške, saj morajo vse pregledati in odpeljati na odpad.