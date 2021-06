'Nikoli, nikoli več ne bom klonila in hlapčevala'

Že na poti se še enkrat povežemo s pristojnimi CSD-ji, ki so družine današnjega obiska usmerili k nam. Prijazne strokovne delavke so podrobno predstavile zares velike stiske petih družin, ki jih bova obiskali. To so pomembne informacije, kajti odzivi staršev ob našem vstopu v njihov dom so različni. Po več kot dveurni vožnji se pripeljeva do na videz sveže postavljene hiške sredi travnika. Pred njo sta se igrala dečka. Njune igrače so bile opeka, trava in pesek, iz katerega sta postavljala dom za žuželke. Predstavili sva se jima in ju kar takoj razveselili z darili, ki so povsem preusmerila njuno igro. Vprašali sva, ali je kdo doma. Začudeno sta naju pogledala. "Najin očka je vedno doma," je dejal večji deček in ga pričel klicati. Pri razmajanih vhodnih vratih se je pojavil na videz mlajši moški. Ni odzdravil, le dal je znak, naj vstopiva. Znašli smo se v pospravljenem predprostoru s trojimi vrati. Ena so vodila v kuhinjo, v kateri sta stala štedilnik in jedilna miza, druga v sobo, v kateri je bila za tri osebe pripravljena le ena postelja, in kopalnico, ki je niso mogli uporabljati, saj je bil prekinjen dotok vode.

Anita Ogulin je dolgoletna prostovoljka, človekoljubka, humanitarka in borka, ki živi za zgodbe, ki jih piše življenje. Je čutna, a hkrati energična ženska, ki črpa moč iz svoje družine in narave, je mati dveh otrok in babica dvema vnukoma. Ni ji vseeno, v kakšni družbi živimo, in za to, da bi se svet spreminjal na bolje, se vsak dan goreče trudi. Utrinke svojih dni zapisuje v dnevnik za našo spletno stran.

Stanovanje je bilo čisto, pospravljeno, vendar silno pomanjkljivo opremljeno. Informacije, ki smo jih prejeli za pomoč družini, so poudarjale nujnost podpore otrokoma. Nujni bosta vključitev v Botrstvo in v dejavnosti ter pomoč očetu pri opremi stanovanja – ljubečemu očku je bolezen odvzela dobršen del funkcionalnosti. V pogovoru z njim sva bili zelo previdni. Počasi in čustveno je predstavil stanje. Bil je zaposlen in je sredi dela omedlel. Njegovo dolgotrajno zdravljenje mu ni povrnilo funkcionalnosti, kakršno je imel pred nesrečno nenadno možgansko kapjo. Vse se je dogajalo, ko je imel drugi otrok komaj tri mesece. Nekaj mesecev zatem se je vrnil v domačo oskrbo, potreboval je pomoč. Po mesecu dni pa ga je zapustila žena in odšla z novim partnerjem neznano kam. Trudil se je, kolikor je le zmogel, vendar skrbi za gospodinjstvo in otroka ni povsem zmogel. Zato je na pomoč priskočila babica, ki je prevzela gospodinjstvo, sam pa je z največjo očetovsko ljubeznijo skrbel za otroka. Seveda je izgubil delo. Z državno podporo in otroškim dodatkom komaj preživi otroka in sebe, zato nima niti za popravilo vodovodne napeljave, hiša pa je že mesece brez tekoče vode. Hiška, ki je deloma obnovljena, kolikor je zmogel sam, nima niti ogrevanja. Prisotna je vlaga, problem pa predstavlja tudi pomanjkljivo pohištvo. Pogovoru se je pridružila tudi babica. Povedala je, da je medtem zbolel še njen mož in bo morala vnuka z otrokoma zapustiti, saj mož potrebuje nego in pomoč.

Zaskrbljen pogled očka je videl tudi večji deček in pristopil k njemu ter ga objel. Osemletnik mu je obljubil, da bo on skrbel za gospodinjstvo in mlajšega bratca, ki je živahno skakljal in želel pokazati prav vse spretnosti.

Družino sva oskrbeli s hrano, higienskimi pripomočki in oblačili za otroka. In ko sva odhajali, je očka znova stal pri razmajanih vratih in ob pozdravu tiho dejal: "Saj ne bom ostal sam z otrokoma, kajne da ne? Mi boste pomagali?" Seveda sva mu obljubili pomoč in se odpeljali, otroka pa sta tekla za vozilom. Če bi lahko, bi ju povabili in odpeljali s sabo. S sodelavko sva se bodrili, da ju bomo kmalu gostili v našem počitniškem domu v Zambratiji, na letovanju … in seveda bosta deloma postala tudi naša.