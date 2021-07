Ko sva prispeli pred samotno, neurejeno hišo s kmetijskim poslopjem, ki je bila najin prvi cilj, je naenkrat povsem prenehalo deževati. Komaj sva izstopili iz vozila, otovorjeni s hrano in higienskimi pripomočki za družino, že so se na vratih pojavili štirje otroci, za njimi pa njihova mamica. Povsem shujšana, neurejena in prestrašena je bila. Če ne bi pred njo stali otroci, bi zagotovo stopila nazaj in pred nami zaprla vrata. Pa jih je le rahlo priprla. Oblačilca otrok, ki so šteli od pet do petnajst let, so bila umazana, zmečkana, strgana. Bosi ali v copatih so zakorakali v dvoriščno blato in se podali v kmetijsko poslopje, v katerem so jih čakali mačji mladički, pa račke in piščančki. Vsakemu otroku posebej sva se predstavili in se želeli rokovati. Dva sta sprejela pozdrav, druga dva sta zbežala proč. Zato sva mamici izročili pripeljano hrano in ostale dobrine. Nerodno se je prestopala na mestu, saj pred nama stvari ni želela odnesti v hišo. Povedali sva ji namreč, da sva zaradi opisa njihovega stanja, ki ga je podal predlagatelj za pomoč družini, prišli na pogovor in ogled domovanja. Mamica je povedala, da ne želi, da si ogledava notranjost, ki si jo delijo s tastom. Povedala je, da se zaveda, da ni tako, kot bi moralo biti. Še enkrat sva ji razložili, da sva na obisku zato, ker jim želimo pomagati in jih podpreti pri stvareh, ki jih sami ne zmorejo in pri katerih je družina šibka.

Vstopili sva. Vsega vajeni sva že v preddverju omahovali, ali naj sploh nadaljujeva ogled. Po razbitih talnih ploščicah sva se umikali kupom nesnage, tudi mačjim in pasjim iztrebkom. Na tleh je ležalo umazano perilo. Enako je bilo prav v vseh prostorih, ki jih je silovito napadla tudi plesen. Pohištva – razen razmajanih postelj in majhnih regalov, natrpanih s knjigami – sploh ni bilo. V vseh prostorih sta ob posteljah in po tleh ležali obutev in druga krama. Po kotih so bila oblačila in perilo, pomešana z igračami, posodo in šolskimi zvezki. Postelje so bile prekrite z umazanim posteljnim perilom. V vseh prostorih je bilo zadušljivo, neprezračeno. Mamica je povedala, da oblačil in perila ne more pospravljati, ker nimajo omar. V eni od sob je zidana kmečka peč, ki ob mrzlih dneh ogreva le dva prostora. Ko sva odprli vrata kopalnice, naju je zaustavil zadušljiv vonj po sečnini. Mamica je povedala, da zaudarja zato, ker ni tekoče vode. Do hiše naj bi bila napeljana, po njej pa ne, ker ni hidroforja. Tako se ne morejo ne tuširati ne temeljito umivati, stranišče pa splakujejo z deževnico. Ker ni bilo nikjer videti osrednjega prostora oziroma kuhinje, sva povprašali, kje pripravlja hrano in kuha za družino ter kje obedujejo. Mamica naju je vodila na dvorišče in v drug konec hiše. Odprla je garažna vrata. V prostoru je bil ob eni steni postavljen nedelujoč štedilnik, ob drugi pa police z orodjem, živili, posodjem in ostalo kramo. Na sredini prostora je stala velika industrijska miza, na njej pa vse, kar nanjo ne sodi. V garaži, v kateri je improvizirana kuhinja, so bili še deli traktorja in drugih delovnih strojev, tehnični predmeti, tekočine za različne delovne stroje in pršila za rastlinje. Nikjer ni bilo nobenega stola. Razumeli sva, zakaj je po sobah med oblačili tudi posoda. Mamica je s solznimi očmi nepremično stala v kotu garaže. Videlo se je, da se zaveda težkega stanja, v katerem životari družina. Tiho je povedala, da je lastnik objekta tast, ki ne pusti čisto ničesar premakniti, popraviti ali dopolniti.