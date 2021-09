Ker nimajo varstva, ostajajo brez službe in prihodkov

Med take je do nedavnega spadala tudi 38-letnica iz Zasavja, mamica dveh deklic, starejše, stare 14 let, in mlajše, ki je dopolnila štiri leta. Do lanskega avgusta je bila namreč zaposlena, prejemala je plačo, redno plačevala položnice in druge obveznosti. Potem pa je prišla epidemija in ukrepi za zajezitev virusa. Takrat je ostala brez službe, brez prihodkov. Kljub iskanju službe, je ni našla. Ovira je bilo tudi večizmensko delo, saj v primeru popoldanskega ali nočnega dela za najmlajšo hčerko ni imela varstva. V kraju, kjer živi, namreč vrtci popoldanskega varstva ne ponujajo. Samo za primer, v Ljubljani nudi popoldansko varstvo otrok vrtec Ledina, v katerega je vpisanih med 68 in 72 otrok, ki so razdeljeni v tri popoldanske oddelke in enega izmeničnega, kar pomeni, da so otroci en teden v vrtcu dopoldan, en teden pa popoldan.

V širši okolici njenega kraja bivanja, pa popoldanskega varstva otrok ni, razen zasebnega, ki pa si ga, kot je pojasnila, ne more privoščiti. Kar leto dni je bila mlada mamica brezposelna in v hudi stiski, a odločila se je, da poišče pomoč. Obrnila se je na prijateljico iz Bele krajine, ki ima hčerko vključeno v program Botrstvo in tako izvedela za ZPM Ljubljana Moste-Polje in Verigo dobrih ljudi. Tam je prejela vso pomoč, ki jo je potrebovala. Za starejšo hčerko je dobila zvezke in druge šolske potrebščine, hrano in higienske pripomočke, letos so celo odšli na morje, česar si sama ne bi mogla privoščiti.

V začetku avgusta pa je mlada mamica prek zavoda za zaposlovanje dobila napotitev na usposabljanje na delovnem mestu. Usposabljanje traja tri mesece in poteka v dopoldanskem času, ko se usposabljanje zaključi, pa bi jo lahko tudi zaposlili. Če se to ne bo zgodilo, bo spet ostala brez zaposlitve in prihodkov.

To je le ena izmed mnogih zgodb, s katerimi se srečujejo v Verigi dobrih ljudi. Monika Erjavec Bizjak, terapevtka v programu Veriga dobrih ljudi, je pojasnila, da se je v epidemiji pokazala nova oblika brezposelnosti. Gre predvsem za družine z mlajšimi otroki, ko so starši imeli službe, nato pa so jih dali na čakanje, ko dolgo časa niso vedeli kako in kaj. Gre za starše s krediti, ki so jih lahko odplačevali, ko pa zaradi epidemije prihodek ni bil več zagotovljen, so se znašli v stiski. "Tega je zdaj veliko," pojasnjuje in opozarja še na eno ranljivo skupino. Gre za mamice, ki so za vzgojo otrok same in so zato zelo vezane na to, da iščejo službo v dopoldanskem času, saj z očeti otrok nimajo lepih odnosov, in zato nimajo zagotovljenega varstva. Tako ostajajo vezane na urnike, nabor služb pa tako ostaja zelo omejen.

Take mamice občutijo veliko krivde, tudi zato, ker jih družba obsoja, češ, da so lene, da ne želijo delati. "One želijo delati, hkrati pa otroka ne morejo nikamor dati v varstvo, kar jim onemogoča, da bi si poiskale delo, saj je nabor služb z le dopoldanskim urnikom zelo omejen," pojasnjuje Erjavec Bizjakova. Kot dodaja, skupaj z mamicami tako iščejo razne dodatne možnosti, kaj lahko naredijo in kako.

Trenutno dela z mamico, s katero že dolgo časa sodeluje in zdaj se je pokazala možnost, da odpre samostojno dejavnost in jo registrira. Z dejavnostjo čiščenja lahko namreč sama oblikuje svoj urnik, kar bi rešilo tudi težavo otroškega varstva. Na terapijah namreč med drugim iščejo možnosti, kaj vse lahko naredijo, da bi bilo za njih bolje. V okviru Verige dobrih ljudi nudijo tudi brezplačno pravno pomoč, zato lahko preverijo, ali in kaj je sploh možno in na kakšen način, da potem lahko res pomagajo tudi s prvimi sredstvi za zagon. "Gre res za celostno podporo," pravi Monika Bizjak Erjavec.