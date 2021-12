Oče umira, deklica in bolna mama potrebujeta pomoč

V najemniškem stanovanju, ki ni primerno za bivanje, živi tričlanska družina. Mama je doživela prometno nesrečo in dvakrat možgansko kap. Ker ima še druge zdravstvene težave, je nezaposljiva in funkcionalno šibkejša. Oče že 18 let cele dneve gara tudi po 12 ur, pred dvema mesecema pa zaradi hudih bolečin v trebuhu težkega fizičnega dela ni več zmogel opravljati, zato so ga odpustili. Zdravniki so odkrili, da ima raka na jetrih in trebušni slinavki. Ženi so povedali, da mož umira. Zakonca imata tudi 11-letno hčerko.

To, da smo postali družba dveh hitrosti, dobesedno doživljamo dnevno, pravi. Čas korone je namreč naplavil izjemne stiske ljudi, ki so ostali brez dela, brez prihodka in brez dejavnosti ter seveda ljudi, ki so imeli slabe zaposlitvene prakse in so se znašli tam, kjer preživetje ni mogoče brez vseh sredstev. Največji problem je, ker ti ljudje drsijo v čustvene in duševne stiske ter močno obolevajo. "Ti ljudje ostajajo v temi. Ta čas, ker gre za družine z nepreskrbljenimi otroki, jih torpedira v svetlobo. Zakaj? Zato, ker otroci hočejo biti enaki vrstnikom in otroci so tisti, ki dobesedno povzročijo, da se oglasijo tudi pri nas," je pojasnila Ogulinova in dodala, da jih k njim pošljejo tako CSD-ji, bolnišnice in lokalne skupnosti kot tudi šole in vrtci. Od njih namreč dobijo nepredstavljivo veliko prošenj za pomoč družinam, tako se na teren odpravijo skoraj dnevno.