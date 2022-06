Skladišče ZPM Ljubljana Moste-Polje vedno bolj prazno, donirate lahko tudi vi

Življenje postaja vse dražje. Dražijo se hrana, gorivo in ogrevanje. Številni so že prej, da so lahko preživeli, varčevali na vsakem koraku, zdaj pa kaže, da bo revščina še bolj zaznamovala naša življenja. Družine in posamezniki v stiski se sicer lahko vedno obrnejo na humanitarne organizacije, kjer dobijo materialno pomoč, a ob vedno večjem številu prosilcev so tudi skladišča organizacij vedno bolj prazna.

Svoje skladišče za humanitarno pomoč ima tudi ZPM Ljubljana Moste-Polje, ki deluje že več let, a so v začetku materialno pomoč nudili v veliko manjšem obsegu kot danes. "Razvoj humanitarnih programov, podpora donatorjev in zaupanje ljudi v naše delovanje so nam omogočili, da lahko danes pomoč razdeljujemo v večjem obsegu, predvsem pa je ta bolj raznolika," so pojasnili na ZPM Ljubljana Moste-Polje. Sicer pa pri njih materialno pomoč dobijo družine z nepreskrbljenimi otroki iz vse Slovenije, ki so vključene v njihove humanitarne programe, med drugim tudi v Verigo dobrih ljudi. Pakete v skladišču razdeljujejo dvakrat na teden, vse družine pa se običajno najavijo, da jim lahko zagotovijo okolje, kjer se počutijo sprejeto in kolikor se da sproščeno. Če pa družino obiščejo na terenu, s seboj vedno odpeljejo tudi prehranski paket in paket izdelkov za osebno higieno, če potrebujejo še kaj posebnega, pa jim dostavijo tudi to, če le imajo to možnost.

Sicer pa razdelijo največ prehranskih paketov in izdelkov za osebno higieno. Družine z majhnimi otroki dobijo tudi otroške plenice, robčke, mlečno formulo in druge osnovne izdelke za dojenčke in malčke, pa tudi otroška oblačila. Je pa celo leto najbolj aktualna hrana, ki zdaj ob vseh podražitvah postaja še večji strošek za številne družine. "Mnoge družine same več ne zmorejo zagotoviti sredstev za prehrano v celoti, zato potrebujejo pomoč. Preračunavajo vsak dan in gledajo, kako bodo razporedile sredstva, da bodo otroci siti tudi doma, medtem ko se starši včasih tudi odrekajo obrokom. Glede na to da se bo kmalu zaključilo šolsko leto, bodo v ospredje stopile tudi šolske potrebščine," so pojasnili na ZPM Ljubljana Moste-Polje. Prav šolske potrebščine pa trenutno tudi aktivno zbirajo, da jih bodo lahko začeli razdeljevati družinam že v začetku šolskih počitnic. Sicer pa jih sprejemajo in delijo vse leto, intenzivno jih bodo zbirali in razdeljevali tudi poleti. Najbolj jim primanjkuje šolskih nahrbtnikov za drugo in tretjo triado osnovnih šol ter za srednjo šolo, pa tudi pripomočkov za likovno vzgojo, predvsem tempera barv.

icon-expand Skladišče ZPM Moste Polje FOTO: Damjan Žibert

Prav tako jim v skladišču trenutno primanjkuje hrane, zbirajo pa predvsem hrano z daljšim rokom trajanja, kot je moka, prosena in ajdova kaša, polenta in pšenični zdrob, riž, sladkor, olje, omake, paradižnikova mezga, marmelade, namazi in paštete, konzervirana hrana (grah, fižol), kosmiči in mleko. Prav tako zbirajo dietno prehrano brez laktoze in glutena, izdelke za osebno higieno (zobne ščetke, zobne paste, geli za tuširanje, mila, šamponi, vložki …), pa tudi izdelke za nego otroka (pleničke, mokri robčki, kreme, otroška mila …) in za higieno doma (vse vrste čistil za dom, pralni praški …) Od šolskih potrebščin zbirajo ravnila, šablone, geotrikotnike, šestila in (dvovrstične) kalkulatorje, šolske nahrbtnike za drugo triado, peresnice, vrečke za copate in vrečke za športno opremo, pripomočke za likovno vzgojo, od tega čopiče različnih debelin, risalne bloke, tuše, tempera barvice, vodenke, kolaž papir, lepila, škarje, palete in lončke za čopiče, voščenke, modelirno maso Das, lepilo Mekol. Zbirajo pa tudi vse za v peresnico, torej radirke, šilčke, flomastre, barvice, nalivna peresa, bombice, svinčnike in tehnične svinčnike. Vsi, ki bi radi prispevali in prinesli izdelke v skladišče, lahko to naredite v času uradnih ur, to je ob ponedeljkih od 8. do 18. ure, ob torkih od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure. Priporočljivo je, da se donatorji prej najavijo v skladišču, in sicer na telefonsko številko 064 256 566 ali preko e-pošte skladisce@zpmmoste.net. Vsi, ki potrebujejo pomoč, pa se lahko najavijo na e-naslovu info@dobri-ljudje.si.