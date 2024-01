'Več kot polovica zgodb se zaključi dobro, a žal še zdaleč ne vse'

Njeno primarno družino sem spoznala, ko je imela Alja devet let. Živela je v družini, odmaknjeni od ljudi, v viničarski hiški, ki nikomur ni nudila varnega zavetja. Očka je bil funkcionalen alkoholik, zaposlen kot delavec v kovinski industriji, mamica izgubljena duša, ki je bila brezposelna in bolna.

Zgodb, ki potrebujejo podporo in pomoč, je sleherni dan prav zares veliko, da ne rečem preveč. Kljub temu, da se prav vsaki srčno posvečamo praktično vsak dan več mesecev, let, nekaterim celo več desetletij, se ne končajo vse samo lepo. Se jih pa zagotovo več kot polovica. Prav klica Alje sem bila tisti večer še posebej vesela, saj je po turbulentnem življenjskem obdobju sredi preteklega leta povila drugega otroka. In življenje mlade družine je potekalo umirjeno in stabilno.

Najino prvo srečanje je bilo pred 15 leti. Bila je izjemno neurejena, zaudarjala je po urinu in alkoholu in namenjena naj bi bila na pregled v Univerzitetni klinični center v Ljubljani, kamor je pripotovala z avtostopom. Njena zgodba je bila že na meji verjetnosti, toda stanje, v kakršnem je prišla na pogovor, sem morala takoj spremeniti. Tekla sem v skladišče po perilo in oblačila, jo usmerila v naše toaletne prostore, da se je umila in preoblekla ter jo odpeljala v bolnišnico.

Izvedeli smo, da se je družina v kraj preselila na črno pred dobrim mesecem dni. Poprej so živeli pri očetovih starših, ki niso prenesli Aljine nefunkcionalne mame in pogosto opitega sina, ki, dokler ni spoznal Aljine mamice, ni niti pokusil alkohola.

Še isti teden smo družino obiskali doma. Nihče v vasi, kjer naj bi živeli, jih ni poznal, niti ni vedel za njihov dom. Komaj smo našli razpadajoč objekt, ki je bil bolj podoben hlevu kot stanovanjski enoti. V hiši je bil en sam prostor. Namesto oken so bile line, ki so jih zastirale deske, edina svetloba je prodirala skozi zasilna vrata. Na sredini je bil gašperček, ki je ogreval prostor. Na oguljenem divanu je Alja z očkom igrala Človek ne jezi se. Imel je povito nogo in povedal, da je v bolniškem staležu, medtem ko je bila mamica v bolnišnici. Prostor je osvetljevala na žici pritrjena žarnica. V hiši ni bilo vodovoda, higiensko stanje pa je bilo nepredstavljivo in povsem nedopustno.

Celostna in takojšnja pomoč ZPM Ljubljana Moste-Polje

V reševanje stanja družine smo takoj pristopili z našo celostno podporo in pomočjo. Poleg finančne in materialne pomoči smo jim omogočili tudi brezplačno pravno in psihosocialno pomoč ter strokovno vodenje in delavnice za krepitev funkcionalnih kompetenc. Pri opolnomočenju družine smo sodelovali z lokalnim Centrom za socialno delo, kjer družine poprej niso mogli poznati. Pomagali smo sanirati objekt, ki je postal njihov pravi dom. Omogočili smo priklop vodovodnega sistema ter usposobili mamico, da je obvladala gospodinjstvo in postala delovno aktivna. Alja pa je postala naša deklica. Vključevali smo jo v vse dejavnosti in ji nudili učno pomoč, saj je ob našem prvem srečanju ponavljala razred. Družina je dobri dve leti po naši celostni podpori živela uspešno samostojno življenje.

Tedaj pa je neozdravljivo zbolel Aljin očka. V nekaj mesecih je družina znova potrebovala našo podporo in pomoč. Alja je po uspešno opravljeni osnovni šoli nadaljevala izobraževanje v srednji strokovni šoli. Omogočili smo ji življenje v dijaškem domu, ves čas je bila vključena v Botrstvo v Sloveniji in prejemala je tudi štipendijo. Bila je zares prizadevna in učno uspešna. Udeleževala se je različnih tekmovanj in prejemala številna priznanja. Očka so medtem upokojili za polovični delovni čas in ob vikendih, ko je Alja prihajala domov, ga je osrečevala s podrobnim opisom življenja v dijaškem domu in šoli. Vsake počitnice je z očkom hodila na počitniško delo v podjetje, kjer je bil zaposlen. Z njenim delom so bili več kot zadovoljni, očka pa ponosen na svojo hčerko, ki je družini pomagala z zaslužkom.

Po opravljenem drugem letniku se je vesela vračala domov. Z očkom sta živela v zares dobrem, lahko bi dejali nerazdružnem odnosu. Kot vsak vikend je tudi takrat hitela, da mu pokaže najlepše ocene in priznanja ter mu steče v objem, ko ji je zastal korak. Zagledala ga je negibno ležečega pred vhodnimi vrati. Stres, ki ga je doživela, jo je spremljal celotno šolsko leto. Pomagali so ji naši terapevti v Verigi dobrih ljudi, da je predelala bolečino izgube in se lahko vrnila v dijaški dom in šolo.