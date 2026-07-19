Velika akcija srčnosti ob obletnici smrti Anite Ogulin

"Anita je vedno poudarjala, da pomoč ni usluga, ampak dolžnost vseh nas. Predvsem pa je bila človek akcije in dejanj. Zato se nam zdi najlepši poklon njenemu življenju ta, da njeno zapuščino ohranjamo skozi konkretna dobra dela in pomoč ljudem, ki jo najbolj potrebujejo," pojasnjuje Alenka Petkovšek , predsednica Zveze Anita Ogulin.

V četrtek, 16. julija, sta minili dve leti od slovesa velike humanitarke Anite Ogulin , ki je svoje življenje posvetila pomoči otrokom, družinam in posameznikom v stiski. Ob prvi obletnici njene smrti je Zveza Anita Ogulin v njen spomin izvedla Veliko akcijo srčnosti, s katero so želeli nadaljevati vrednote, ki jih je njihova pokojna predsednica živela vsak dan: solidarnost, sočutje in pripravljenost pomagati. Ker so se lani pobudi pridružili številni posamezniki in podjetja, letos ob tej priložnosti začenjajo drugo Veliko akcijo srčnosti.

Akcija bo potekala vse do konca poletja. Tako posamezniki kot podjetja lahko sodelujejo z donacijo hrane in higienskih izdelkov za humanitarno skladišče Zveze Anita Ogulin ali s finančno podporo Anitinemu skladu, namenjenemu urgentnemu reševanju najtežjih socialnih stisk družin.

Ob ustanovitvi sklada leta 2024 je Anita Ogulin poudarila, da je v najtežjih trenutkih ključno hitro ukrepanje. S pravočasno pomočjo družinam ne zagotavljamo le nujno potrebnih sredstev, temveč jim povrnemo občutek varnosti in upanja ter pokažemo, da je njihova stiska rešljiva. Do danes so z Anitinim skladom lahko pri 64 družinah preprečili najhujše posledice socialne stiske, kot so odklop elektrike, izvršbe ali druge kritične situacije.

Donacije hrane in higienskih izdelkov zbirajo v humanitarnem skladišču Zveze na Zaloški cesti 54 v Ljubljani, in sicer vsak ponedeljek, torek in petek med 8. in 16. uro.

Anitin sklad lahko enostavno podprete s SMS-donacijo ANITA5 ali ANITA10 na 1919 ali z nakazilom poljubnega zneska na spodaj navedene podatke.

Hvala vsem, ki se nam boste pridružili. Vsako dejanje solidarnosti nadaljuje Anitino poslanstvo in dokazuje, da lahko s skupnimi močmi tudi v najtežjih trenutkih vračamo ljudem upanje, za konec še pove Alenka Petkovšek.

Anitin sklad je namenjen urgentnemu reševanju najtežjih socialnih stisk družin. S pravočasno pomočjo družinam ne zagotavljajo le nujno potrebnih sredstev, temveč jim povrnejo občutek varnosti in upanja ter pokažejo, da je njihova stiska rešljiva, izpostavljajo.