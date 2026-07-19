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Veriga dobrih ljudi

Velika akcija srčnosti ob obletnici smrti Anite Ogulin

Ljubljana , 19. 07. 2026 11.54 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A.K.
Anita Ogulin

Zveza Anita Ogulin ob drugi obletnici smrti svoje dolgoletne predsednice in humanitarke, ki je razvila številne programe za pomoč otrokom in družinam v stiski, ponovno začenja Veliko akcijo srčnosti, s katero se poklanja njeni življenjski zapuščini in vrednotam. Akcija bo potekala vse do konca poletja, pridružite pa se ji lahko z donacijo hrane in higienskih izdelkov ali s finančno podporo Anitinemu skladu.

V četrtek, 16. julija, sta minili dve leti od slovesa velike humanitarke Anite Ogulin, ki je svoje življenje posvetila pomoči otrokom, družinam in posameznikom v stiski. Ob prvi obletnici njene smrti je Zveza Anita Ogulin v njen spomin izvedla Veliko akcijo srčnosti, s katero so želeli nadaljevati vrednote, ki jih je njihova pokojna predsednica živela vsak dan: solidarnost, sočutje in pripravljenost pomagati. Ker so se lani pobudi pridružili številni posamezniki in podjetja, letos ob tej priložnosti začenjajo drugo Veliko akcijo srčnosti.

"Anita je vedno poudarjala, da pomoč ni usluga, ampak dolžnost vseh nas. Predvsem pa je bila človek akcije in dejanj. Zato se nam zdi najlepši poklon njenemu življenju ta, da njeno zapuščino ohranjamo skozi konkretna dobra dela in pomoč ljudem, ki jo najbolj potrebujejo," pojasnjuje Alenka Petkovšek, predsednica Zveze Anita Ogulin.

Anita Ogulin
Anita Ogulin
FOTO: M. Juršič

Akcija bo potekala vse do konca poletja. Tako posamezniki kot podjetja lahko sodelujejo z donacijo hrane in higienskih izdelkov za humanitarno skladišče Zveze Anita Ogulin ali s finančno podporo Anitinemu skladu, namenjenemu urgentnemu reševanju najtežjih socialnih stisk družin.

Ob ustanovitvi sklada leta 2024 je Anita Ogulin poudarila, da je v najtežjih trenutkih ključno hitro ukrepanje. S pravočasno pomočjo družinam ne zagotavljamo le nujno potrebnih sredstev, temveč jim povrnemo občutek varnosti in upanja ter pokažemo, da je njihova stiska rešljiva. Do danes so z Anitinim skladom lahko pri 64 družinah preprečili najhujše posledice socialne stiske, kot so odklop elektrike, izvršbe ali druge kritične situacije.

Donacije hrane in higienskih izdelkov zbirajo v humanitarnem skladišču Zveze na Zaloški cesti 54 v Ljubljani, in sicer vsak ponedeljek, torek in petek med 8. in 16. uro.

Anitin sklad lahko enostavno podprete s SMS-donacijo ANITA5 ali ANITA10 na 1919 ali z nakazilom poljubnega zneska na spodaj navedene podatke.

Hvala vsem, ki se nam boste pridružili. Vsako dejanje solidarnosti nadaljuje Anitino poslanstvo in dokazuje, da lahko s skupnimi močmi tudi v najtežjih trenutkih vračamo ljudem upanje, za konec še pove Alenka Petkovšek.

Anitin sklad je namenjen urgentnemu reševanju najtežjih socialnih stisk družin. S pravočasno pomočjo družinam ne zagotavljajo le nujno potrebnih sredstev, temveč jim povrnejo občutek varnosti in upanja ter pokažejo, da je njihova stiska rešljiva, izpostavljajo.

Kaj zbirajo?

Hrana in higienski izdelki

Donacije hrane in higienskih izdelkov zbiramo v skladišču na Zaloški cesti 54 v Ljubljani, in sicer vsak ponedeljek, torek in petek med 8. in 16. uro.

Hrana z daljšim rokom trajanja

Žita (riž, pira, ajda ...) in testenine

Kis, olje

Pšenični zdrob

Moka (polnozrnata, pšenična bela, pirina, ajdova ...)

Konzerve (fižol, grah, koruza, ribe)

Čokoladni/marmeladni namaz, med

Kosmiči, čokolino

Kava in čaj

Sladkor in sol

Mleko, mlečni in rastlinski napitki

Juhe in jušne osnove

Izdelki za osebno higieno

Zobne ščetke za odrasle in otroke

Zobna pasta za odrasle in otroke

Šamponi in balzami za lase

Otroške kreme in otroško olje

Milo za telo in milo za roke

Damski vložki

Pleničke

Mokri robčki

Vata, palčke za ušesa

Dezodorant

Mleko za telo

Anitin sklad lahko podprete:

QR KODA Anitin sklad
QR KODA Anitin sklad
FOTO: Zveza Anita Ogulin in ZPM

s SMS-donacijo ANITA5 ali ANITA10 na 1919

z nakazilom poljubnega zneska na spodaj navedene podatke.

Prejemnik: Zveza Anita Ogulin in ZPM

Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana

IBAN: SI56 3300 0000 1303 865 (Addiko Bank d. d.)

BIC: HAABSI22

Sklic: SI00 777

Koda: CHAR

Namen: Velika akcija srčnosti

akcija srčnosti anita ogulin

Želeli so pomagati, ostali pa s krediti in dolgovi

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