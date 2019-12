Hudo stisko je družina skrivala več let, dokler na vrata niso potrkali rubežniki

V Verigi dobrih ljudi tokrat predstavljamo zgodbo družine, ki se je v hudi stiski znašla zaradi izgube službe in bolezni obeh staršev. Svojo stisko so več let skrivali in kljub nizkim prihodkom skušali poplačati vse dolgove, ko pa so na vrata potrkali rubežniki, se jim je svet dokončno sesul.

"Vsi smo bili srečni, oba sva bila zaposlena, vse je bilo super," pove Janja. Tako se je začela zgodba družine, recimo ji Pribernik – srečno. A ko Janji med drugo porodniško niso podaljšali pogodbe, so se nad njimi začeli zgrinjati črni oblaki. Začela je iskati novo službo, a so ji zapirali vrata. "’Ne, kar pojdite domov.’ Tako te takoj ustavijo, čim imaš dva otroka," pove o svoji izkušnji. Kmalu je Janja zbolela, za povrh pa je službo izgubil še mož Peter. "Njegova firma je šla v stečaj, šef mu je ostal dolžan dve plači," pove o drugem udarcu. Položnice seveda niso nehale prihajati, krediti so ostajali. "Zgodi se, da tudi kruha ni, hladilnik je večinoma prazen," pove Janja. Čez čas je zbolel še mož, a še naprej sta se trudila biti kot ostali. "Skrivava, ne vejo, noben ne ve," pove v izpovedi. Šele pred nekaj leti sta zaprosila za socialno pomoč, okolica pa jih je začela zavračati. "Ljudje ne razumejo. ’Ja, ti si pa doma, tebi je pa lahko.’ Pa ti sploh veš, zakaj sem doma, rada bi šla delat, pa ne dobim papirja," pove mlada mamica. Družino je zadel udarec za udarcem. FOTO: Shutterstock Otroškega vriskanja okoli hiše že dolgo ni več, ker se sosedovi otroci nočejo več igrati s Pribernikovimi. "Hčerka mi dostikrat reče: ’Mami, ti si moja najboljša prijateljica.’ Tudi v šoli nima nobene," pove mlada mamica. Ko je nekega večera na vrata potrkala rubežnikova pest, rekoč, da morajo nakazati 150 evrov in da bodo prišli še enkrat nazaj, so si priznali, da so na dnu in se obrnili na Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje. Za povrh je Janja pred nekaj dnevi dobila obvestilo o sumu raka. "Nočem, da sta brez mame, nočem, da tudi partner ostane brez mene, ker si res zelo lepo stojiva ob strani," pa pove o še trajajoči ljubezni. Tudi letos si bodo za božično večerjo Pribernikovi privoščili krompir, špinačo in morda kakšen kos hrenovke za otroka. Otroka, ki sta letos izvedela, da Božička ni, saj bi se drugače preveč vznemirjala, da nista bila dovolj pridna, ker jima ni prinesel daril. Morda lahko v tej poplavi daril in praznično obloženih miz Božički postanemo mi. In tako dodamo kamenček v mozaik dobrote za vse tiste, ki si takšnih praznikov ne morejo privoščiti. Kako lahko pomagate? Koda namena: CHAR Namen:Veriga dobrih ljudi IBAN: SI56 3300 0000 1303 865 Sklic: SI00 650-187 Prejemnik: ZPM Ljubljana Moste-Polje, Proletarska 1, 1000 Ljubljana