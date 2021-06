'Lastnik je rekel, da je najemnina 500, vpisanih pa je bilo le 300 evrov'

Pri Zvezi prijateljev mladine Moste-Polje ugotavljajo, da je vse več primerov, ko družine, za katere skrbijo in ki jim pomagajo, končno le dobijo stanovanje in se dogovorijo o višini najemnine, nato pa pride čas za podpis pogodbe in znesek na njej je nižji od dogovora. Družina vseeno plačuje dogovorjeno najemnino, najemodajalec pa z nižjo ceno na pogodbi seveda plačuje nižji davek. In s tem ne oškoduje le države, ampak tudi družino.

icon-expand