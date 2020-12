Veriga dobrih ljudi seže tudi v Belgijo

Slovenci v Belgiji so namreč pred letom dni ustanovili svoje društvo, saj so želeli sodelovati tudi na humanitarnem področju."Odločili smo se, da pokažemo, da Veriga dobrih ljudi sega tudi k nam, v Belgijo, in da tudi nam zdomcem in izseljencem ni vseeno za stiske ljudi v rodni državi," je povedalaLea Iskra, predsednica Društva Slovencev v Belgiji.

Z ZPM Ljubljana Moste-Polje oziroma Verigo dobrih ljudi so začeli sodelovati jeseni, ko so ponudili pomoč pri izpeljavi humanitarne akcije, s katero so pomagali veččlanski družini."S svojim znanjem, izkušnjami in poznanstvi smo organizirali in koordinirali humanitarno akcijo med Slovenci, živečimi v Belgiji, in ZPM Ljubljana Moste-Polje, da bi družini omogočili 'toplejšo zimo' in razbremenili obupano mamico treh otrok,"je pojasnila Iskra.

Prepričana je, da številni zdomci in izseljenci v Belgiji tudi posamično in brez kakršne koli organizirane akcije tako ali drugače pomagajo po svojih najboljših močeh. "Kot društvo smo k temu pristopili z iskrenimi in plemenitimi nameni–pomagati drugemu v stiski. V teh izredno težkih časih je še toliko pomembnejše, da od besed preidemo k dejanjem, in tako smo organizirali humanitarno akcijo, ki zagotovo ni naša zadnja."