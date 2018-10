Danes bomo pomagali slovenskim družinam, da jutri ne bodo več potrebovale pomoči

Veriga dobrih ljudi je nov projekt Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, namenjen družinam z mladoletnimi otroki, ki so se znašle v primežu revščine. 500 družin, 500 zgodb in eno skupno upanje – da jih bo veriga končno potegnila iz krempljev revščine. "Če ljudje, ki pomoč potrebujejo, zberejo toliko poguma, da o tem javno spregovorijo, kako naj drugi pogledamo stran?" pravi Jani Muhič, eden od ambasadorjev akcije.

Vsaka družba je tako močna, kot je močan njen najšibkejši člen. FOTO: Thinkstock

Vsaka družba je tako močna, kot je močan njen najšibkejši člen. Po zadnjih podatkih živi v Sloveniji pod pragom revščine kar 268.000 oseb. Pot iz revščine ni enostavna, a je s povezovanjem in celostno pomočjo vsekakor mogoča. Zato smo se odločili, da se bomo v boju proti revščini povezali in stkali najmočnejšo verigo doslej – Verigo dobrih ljudi. To je projekt celostne podpore in pomoči, namenjen preprečevanju dolgotrajne revščine, ki se – žal – v Sloveniji povečuje. V njenem primežu se je znašla tudi marsikatera družina z mladoletnimi otroki. In prav slednjim – družinam z mladoletnimi otroki – je projekt, ki so ga zasnovali na Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, namenjen. V projekt je trenutno vključenih 500 družin z mladoletnimi otroki z vse Slovenije. ZPM Ljubljana Moste-Polje s sredstvi skrbi za celostno pomoč družinam. Ta obsega najnujnejšo finančno in materialno pomoč za premostitev najhujših stisk, v nadaljevanju pa za psihosocialno in pravno pomoč, družinsko svetovanje in najrazličnejše delavnice s področja finančne in gospodinjske funkcionalnosti. Cilj projekta in pomoči je, da družine dobijo znanje in pomoč, da lahko dolgoročno poskrbijo same zase ter znova postanejo aktiven člen družbe. Prepogosto se namreč izkaže, da družine potrebujejo samo nekaj spodbude, usmeritev in sočutje, da se lahko rešijo iz najhujših težav. Hude stiske, čeprav so starši zaposleni Opažajo, da je stisk vedno več v tistih družinah, kjer so starši zaposleni, a prejmejo najnižje dohodke. "Revščina danes ni pogojena le z brezposelnostjo. Mnogi starši se zaposlijo, pa še vedno ne zmorejo pokriti osnovnih stroškov, saj jim dohodek tega ne omogoča. Izjemno težko je tudi tistim staršem, ki opravljajo prekarno delo. Stiske pa so tudi v družinah, v katerih je prisotna bolezen, bodisi pri starših, bodisi pri otrocih," je dejala predsednica ZPM Ljubljana Moste-PoljeAnita Ogulin. "Številne družine, ki so v stisko zapadle ob svetovni gospodarski krizi, se še danes komaj prebijajo. To pomeni, da so otroci že več let prikrajšani za osnovne dobrine in potrebščine za zdravo in spodbudno življenje. Sistemskih rešitev pa ni na vidiku," je še opozorila.

Družina v stiski (slika je simbolična). FOTO: Thinkstock

Na podlagi dolgoletnega omogočanja pomoči družinam v stiski so oblikovali program celostne pomoči družinam v stiski na enem mestu. Nastala je Veriga dobrih ljudi, ki združuje tiste, ki lahko pomagajo, s tistimi, ki pomoč potrebujejo. "Ljudje potrebujejo več kot le paket hrane in plačilo položnic. Priskrbimo jim psihosocialno pomoč, organiziramo delavnice, kjer lahko pridobijo nova znanja in okrepijo svojo funkcionalnost, delamo pa tudi na povezovanju med člani družine, saj se medsebojni odnosi pogosto skrhajo. Za družine je zelo pomembna podpora pri premagovanju birokratskih ovir, saj te stiske pogosto še poglobijo," je povedala Ogulinova. Ob tem je poudarila, da je dolgoročni cilj Verige dobrih ljudi družinam dati spodbudo, znanje in moč za uspešno samostojno življenje. Veriga dobrih ljudi Več oblik pomoči glede na ogroženost družine: – Materialna (prehranski paketi, higienski pripomočki, oblačila, šolske potrebščine): 1136 paketov in šolske potrebščine za 530 otrok – Finančna pomoč (plačilo položnic, reševanje izvršb in deložacij): 160 družin – Psihosocialna pomoč: 80 oseb – Delavnice opolnomočanja (funkcionalna pismenost, finančno opismenjevanje, vodenje gospodinjstva) – Integracijske vikend delavnice za družine: 48 družin – Omogočanje spodbudnega preživljanja prostega časa otrok: 580 otrok na počitnice Ponosni, da lahko pomagamo Verigi dobrih ljudi se kot medijski partner s ponosom pridružuje PRO PLUS, ker verjame, da lahko moč medija bistveno pripomore k izpostavitvi problematike revščine v Sloveniji, celo spremembi sistema, in kar je najbolj pomembno – da sproži verižne reakcije pomoči, kar bo omogočilo, da se družine znova postavijo na lastne noge.

Projektu so se že pridružili mnogi znani obrazi medijske hiše POP TV: Tadej Pišek, Bine Volčič, Peter Poles, Natalija Bratkovič, Nuša Lesar, Urša Trebušak in voditelj osrednje informativne oddaje 24UR Jani Muhič. FOTO: POP TV

"V uredništvu se skoraj vsak dan srečujemo z zgodbami ljudi oz. družin, ki se nas dotaknejo. Ne želimo, da so klic vpijočega v puščavi. Ne smejo ostati neme v svojih stiskah. V vsakdanji naglici jih ne smemo preslišati. Ker so izjemni ljudje, največkrat ne sami krivi, da danes oni potrebujejo pomoč. Ker bijejo velike bitke. S seboj in s sistemom. Veliko primerov poznam, ki so kasneje lahko tudi sami pomagali drugim," pripoveduje Jani Muhič, ki verjame, da smo Slovenci ljudje v pravem pomenu, kar smo že večkrat dokazali ob naravnih in drugih nesrečah. "In če ljudje, ki pomoč potrebujejo, zberejo toliko poguma, da o tem javno spregovorijo, kako naj drugi pogledamo stran?"

V kolikor želite dodatne informacije glede materialne oblike pomoči ali donacij, pišite na elektronski naslov info@dobri-ljudje.si ali pokličite 08 205 70 16. Več informacij o projektu najdete na www.dobri-ljudje.si. Botrstvo za otroke, Veriga dobrih ljudi za družine Veriga dobrih ljudi se pridružuje projektu Botrstvo v Sloveniji, s katerim so od leta 2010 do danes pomagali že več kot 9.500 otrokom iz vse Slovenije. Trenutno več kot 4500 botrov pomaga nekaj več kot 5000 otrokom do enakovrednih možnosti za rast in razvoj v primerjavi z vrstniki. "Opozarjamo tudi na spremembe, ki bi lahko omogočilo lažje in boljše življenje otrok v stiski, a žal te prihajajo prepočasi," opozarja pobudnica projekta Botrstvo v Sloveniji Milena Štular. Štularjeva je tudi predsednica nadzornega odbora projekta Botrstvo, ki med drugim nadzira skladnost porabe sredstev donatorjev: "Ponosni smo, da nam zaupa toliko botrov in donatorjev. Zaupanje pa vedno znova upravičujemo tudi z notranjim in zunanjim nadzorom porabe sredstev. Še vedno je naše glavno vodilo, da vsa sredstva botrov namenimo neposredno otrokom, brez kakršnihkoli odbitkov. Od začetka projekta v letu 2010 smo zbrali skoraj 12,5 milijona evrov, stroški projekta pa znašajo 5,9 odstotka. A največji uspeh je, da v življenjih otrok dosegamo spremembe na boljše." V projektu Botrstvo poleg pomoči botrov otrokom omogočajo tudi razvoj talentov, posebej nadarjenim pa pomagajo s štipendijami. Od leta 2016 deluje tudi poseben dijaški sklad, skozi katerega trenutno pri kritju stroškov bivanja v dijaških domovih pomagajo 100 srednješolcem, ki bi se sicer morali prešolati v šolo bližje kraju bivanja.