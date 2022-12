'Sistem deluje tako, da preden zadeva pride na sodišče, te lahko ni več'

V času ločitve in določanja stikov ji je mož, ki je finančno bolje situiran, grozil, da ji bo otroka na sodišču vzel in ker se je tega zelo bala, je tudi sama najela odvetnika. Pravi, da je vzela plačljivega odvetnika, ker ga je želela imeti takoj in dobrega, zato tudi ni želela počakati na brezplačno pravno pomoč, saj ni vedela, katerega odvetnika bo dobila, ta, ki ga je najela, pa je preverjen za družinsko pravo. Čeprav ima zdaj prek CSD zagotovljeno brezplačno pravno pomoč, pa za odvetnika plačuje za nazaj še danes. Račun za odvetnika je znašal več tisoč evrov, nekaj ji je že uspelo poplačati, ostalo še odplačuje. Mesečno za obrok tako plača okoli 400 evrov, ostalo pa ji je še 2000 evrov. Enkrat ni imela dovolj denarja in je odvetnika prosila, če lahko plača pozneje in ta ji je ustregel. "Dali boste, ko boste imeli, je že v redu," ji je rekel. A mesečni obroki so visoki, prav tako tekoči stroški, zato težko pride na zeleno vejo. Tudi zato si želi poplačati vsaj odvetnika, da bi lahko začela na novo, brez dolgov in samo s tekočimi stroški.

Mama in njen predšolski otrok živita v najemnem stanovanju, kamor sta se zatekla pred nasilnim možem oziroma očetom. Ker nima slovenskega državljanstva, ni upravičena do subvencije najemnine, zato za najemnino in stroške plačuje okoli 800 evrov, pozimi pa zaradi ogrevanja še nekoliko več. Petletni otrok hodi v vrtec, za katerega mama mesečno plačuje 170 evrov, otroškega dodatka prejme 50 evrov, plače pa ima 1300 evrov bruto, nam je zaupala.

Pred nasilnim možem in očetom sta morala mama in petletni otrok pobegniti v najemniško stanovanje (fotografija je simbolična).

Mama je sicer zaposlena v gostinstvu in kot vodja v enem izmed ljubljanskih lokalov dela tudi več kot 200 ur na mesec. Povprečno delam 212, včasih celo 216 ur na mesec, razlaga. Ko je otrok vsak drugi vikend pri očetu, dela tudi po 15 ur na dan, jo pa skrbi, ker ni več toliko dela kot včasih. Ljudje manj hodijo v lokale, pravi, in tudi zato jo skrbi, da bo dela še manj, stroški so pa tako visoki, da enostavno ne zmore več.

Oktobra letos se je tako obrnila na Verigo dobrih ljudi. Takrat je bila tik pred izvršbo, saj je imela dolg do vrtca. "Takoj so mi priskočili na pomoč. V roku petih dni so odplačali dolg," je povedala in dodala, da bi v nasprotnem primeru morala vzeti potrošniški kredit, saj drugih možnosti ni imela več. "300 ur na mesec pa ne morem delati, imam otroka," je dejala. V Verigi dobrih ljudi so ji pomagali tudi s prehranskimi izdelki, otroku so podarili kolo in letos ga bo pričakalo tudi Božičkovo darilo. Ponudili so ji tudi psihološko pomoč, a je ravno takrat zbolela, tako da ni šla. Je pa bila na pogovorih v društvu za nenasilno komunikacijo, kamor bo spet odšla k psihologinji, saj tam dobi podporo, kar ji zares pomaga.

Pravi namreč, da je bil mož do nje tako fizično kot psihično nasilen. Hodil je v njeno službo in stanovanje, obračal otroka proti njej in ji grozil. Še vedno čuti posledice, po ulici ne hodi mirno, ko jo kdo gleda, se sprašuje, zakaj jo gleda, boji se, da bo kdo stopil izza vogala. "Čeprav imam zdaj, odkar sva na sodišču, mir, moja paranoja ni izginila," pravi. Grozno se ji zdi, da sistem deluje tako, da preden zadeva pride na sodišče, človeka morda več ni. Kot pravi, je imela možnost vse to občutiti tudi na lastni koži. Mož jo je fizično in psihično zlorabljal. Do otroka, pravi, ni bil nikoli nasilen. Njo pa zdaj, ker je inteligenten in manipulativen, skuša psihično uničiti.

Gre res za grozne psihične stvari, pojasnjuje in dodaja, da je pritisk še toliko večji prav zaradi finančnih težav, ko kar ne more priti na zeleno vejo. Prav dolga do odvetnika bi se namreč rada rešila, da bi lahko nadaljevala samo s tekočimi stroški. Zasluži namreč toliko, kot ima stroškov. Pri Verigi dobrih ljudi pa, kot pravi, ni dobila le materialne in finančne pomoči, ampak tudi sočutje. "Meni je Veriga dobrih ljudi res zelo pomagala. Mogoče se tega sploh ne zavedajo, a so mi res. Če kdo misli, da ni izhoda, lahko povem, da vedno obstaja izhod. Majhni ljudje z majhnimi dejanji na takšne majhne načine res pomagajo," še pravi.

