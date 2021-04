'Verjeti v otroke pomeni verjeti v našo skupno, lepšo prihodnost'

Pri učenju pomagamo predvsem tistim, ki so v šoli na daljavo, kljub prizadevanjem učiteljev, povsem izgubili stik z učno snovjo. Prenekateri tudi s seboj. Ker jim domače okolje ni omogočalo, da bi zmogli neovirano opravljati šolske obveznosti. Različni stanovanjski pogoji, pomanjkljiva tehnična opremljenost ali pa sploh brez te, slabe internetne povezave, nesoglasja in stiske znotraj družin, pa veliko in preveč tudi vsakršnega nasilja – je premnoge učence in dijake, tako zelo pahnilo v malodušje, obup, zavračanje svojih obveznosti, celo sebe, da se soočamo s tako globokimi stiskami učencev in dijakov, ki jih doslej niso beležili ne naši strokovni sodelavci terapevti ne prostovoljci za nudeno brezplačno učno pomoč. Odklanjanje šole kot institucije, odklanjanje učenja, samopoškodovanje, popolno umikanje vase, tudi poskusi samomorov, so tako postali naš vsakdan. Kot je postal vsakdan tudi trud strokovnih sodelavcev, te ranjene otroške duše slišati, jim pomagati odložiti vsa bremena, ki jim jih je tako zelo natovoril tudi ta čas zaprtja države, domače in družbeno okolje. Hrepeneč povratek v šolsko okolje je mnoge učence in dijake razbremenilo osamelosti in jih povezalo z vrstniki. Uresničili so potrebo po druženju, živi komunikaciji, vrednotenju sebe in šolskega dela na daljavo.

Veliko učencem in dijakom pa je povratek v šolo poglobil prepad med željami in resničnostjo. Kajti znanje, ki ga terjajo kriteriji in normativi učnega procesa, vrednotenje dela na daljavo – so daleč od njihovih želja in še dlje od pričakovanj. Strah pred neznanjem je sedel na že poprej naštete težave, s katerimi se soočajo, in poglobil stisko – ter mnoge učence in dijake pahnil v čisti obup. Poti reševanja niso kratke. In če jih primerjamo z izkušnjami, ki jih imamo, se nikoli ne rešijo čez noč. Potrebujejo veliko, veliko razumevanja, potrpljenja, podpore, strokovne pristope in varno okolje…. In če vse to združimo in uresničimo, praksa potrjuje, da se lahko nadejamo tudi izjemnih uspehov današnjih učencev in dijakov. Ogromno jih imamo. Lepih zgodb otrok, učencev in dijakov, ki so do vstopa v njihova mlada življenja z našimi podpornimi programi – doživljali pogubo, nato pa razcveteli v svojih sposobnostih. Na izobraževalnem, delovnem in življenjskem področju. Kajti med prostovoljci in donatorji, uspešnimi ljudmi, je zares veliko 'naših' otrok. V njihova življenja smo vstopali, ko so in dokler so nas potrebovali. Otroci, ki se jim je uspelo izvleči iz težkih okoliščin in so uspešni na raznih področjih, dokazujejo, kako zelo pomembno je verjeti v otroka in v njegove sposobnosti ter vzgojo v okolju, kjer se čuti varen, razumljen, ljubljen, podprt in spoštovan.