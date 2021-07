Pomoč od malega je dobra popotnica za odraslo življenje

VGC sodeluje tudi z različnimi šolami in CSD, pomoč pa nudijo tako otrokom kot njihovim staršem. Gre predvsem za starše, tujce, ki jim nudijo tečaj slovenščine, saj so zaradi neznanja jezika močno prikrajšani tudi njihovi šoloobvezni otroci. Kot je povedala Petkova, starši ne razumejo slovenskega jezika, predvsem žene, matere, ki so zaprte doma in nimajo socialnega kroga. Tudi na tečaj v VGC niso smele, dokler si prostora niso ogledali najprej možje, da so se prepričali, da gre za varen prostor. Šele potem so se lahko udeležile programov.

VGC Skupna točka, ki deluje v okviru ZPM Ljubljana Moste-Polje, ustvarja prostor za druženje, sodelovanje, prenos znanja in aktivno učenje v vseh življenjskih obdobjih. Ena izmed lokacij VGC je tudi v Grosuplju, kjer izvajajo programe tako za otroke kot njihove starše. Tanja Petek , vodja centra VGC Skupna točka, je pojasnila, da je projekt namenjen ranljivim skupinam prebivalstva, kamor spadajo otroci, ki prihajajo iz socialno nespodbudnih okolij, starši, predvsem samohranilci, in tudi starostniki.

Prostovoljci so most med šolo in starši.

In prav zaradi neznanja slovenskega jezika imajo v šoli potem težave tudi otroci priseljencev. Očetje namreč cele dneve delajo, matere pa jezika ne znajo in jim tako ne morejo pomagati pri učenju. Taki otroci zato velikokrat končajo v šolah s prilagojenim programom, čeprav učenja ne zmorejo le zaradi neznanja slovenskega jezika.

Če starši ne znajo slovenskega jezika ali so neizobraženi, so otroci v zelo neenakem položaju, kar se pomoči pri šolanju in same vzgoje tiče. Starejši otroci, v drugi in zadnji triadi, tako sami začnejo reševati družinsko situacijo. "Imamo primere, ko otroci sami hodijo na CSD in sprašujejo o otroških dodatkih," je pojasnila Petkova in dodala, da je zato zelo pomembno, da so starši funkcionalni.

VGC Grosuplje pa že več let sodeluje tudi z OŠ Žalna. Kot je povedala Janja Pečelin, svetovalna delavka in učiteljica za dodatno strokovno pomoč na OŠ Žalna, nudijo prostovoljci učno pomoč otrokom, tudi pri učenju slovenskega jezika. "Pri starejših otrocih je zdaj že opazna sprememba, saj jim že od majhnega nudijo veliko podporo pri učenju, pomagali so jim tudi v času korone, in sicer pri šolanju na daljavo in pri dobavi IKT opreme." Pri mlajših otrocih pa se trudijo, da bi jih starši vključili v predšolsko vzgojo. Otrokom nudijo tudi popoldanske aktivnosti, vozijo jih tudi na izlete, v živalski vrt, muzeje, na morje, kar je za nekatere nekaj vsakdanjega, zanje pa je to neka nova izkušnja.

VGC stremi k informiranju in opremljanju staršev, da jih naučijo, kje poiskati pomoč, kako izpolniti obrazce in kako se ponovno povezati s šolo in vrtci. Prav tako pa poskrbijo tudi za otroke, saj se poslabšanje situacije v družini vedno najprej odrazi pri otrocih, predvsem pri šolskem uspehu.