Vlada hiti s spremembo, ki bi prizadela več kot 8000 otrok

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ni upoštevalo nobenega predloga organizacij, ki pomagajo našim najrevnejšim. Še več, z ukinjanjem dodatka na delovno aktivnost, kar bo več kot 7000 družinam poslabšalo položaj, bo vlada celo ’pohitela’. Sprememb se lotevajo po skrajšanem postopku.

Predlog vlade bi neposredno na lastni koži občutilo tudi 8000 otrok. FOTO: iStock

V predlogu, ki ga vlada pošilja poslancem v državni zbor, navajajo, da bo proračun zaradi te spremembe prihranil 16 milijonov evrov. Gre za neposreden prihranek na račun najrevnejših, o katerem smo že poročali, za katerega pa ne povedo, kako ga bodo porabili, niti kakšne alternative bodo ponudili ljudem, ki jih bo ukinitev prizadela.

Nižjo denarno socialno pomoč bo prejelo 18.975 upravičencev, od tega 10.858 odraslih in 8.117 otrok.

V obrazložitvi posledic za državni proračun so izračunali, koliko odraslih in koliko otrok bi to potezo vlade občutilo na lastni koži: "Nižjo denarno socialno pomoč bo prejelo 7.648 družin oziroma samskih oseb (oziroma 18.975 upravičencev, od tega 10.858 odraslih in 8.117 otrok). Tem se bo denarna socialna pomoč znižala za dodatek za delovno aktivnost, ki ga zdaj prejemajo v skupni višini 1.160.831, 59 evra mesečno." Čeprav je jasno, da bo sprememba, v kolikor bo v državnem zboru naletela na podporo ostalih strank, prizadela tudi več kot 8000 otrok, do zdaj konkretnega predloga, kako nadomestiti ukinjen dodatek, niso predlagali. Med odprtimi vprašanji je zato bistven poudarek, da nikjer v zakonodaji ni navedeno, kaj se bo zgodilo z družinami, ki bodo ostale brez denarne socialne pomoči ali bodo prejemale nižjo denarno socialno pomoč. V predlogu je navedeno, da bo zagotovljena celovita obravnava posameznika, vendar za to niso predvideni ukrepi.

Ministrstvo Ksenje Klampfer ni upoštevalo nobene pripombe nevladnih organizacij. FOTO: POP TV

V določenih primerih bo to vplivalo tudi na kritje zdravstvenih storitev za nekatere posameznike. Iz vladnega besedila je sicer razvidno, da te ocene še ni: “Upravičenci do denarne socialne pomoči, ki zaradi izločitve dodatka za delovno aktivnost ne bodo več upravičeni do denarne socialne pomoči, ne bodo več upravičeni niti do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. To pravico krije Republika Slovenija v višini dejanskih zdravstvenih stroškov, ko ti nastanejo. Ocene prihranka v državnem proračunu zaradi neupravičenosti do te pravice ni mogoče podati, saj je prihranek odvisen od uveljavljanja dejanskih zdravstvenih stroškov.”

Vlada želi z ukinitvijo spodbuditi ljudi nazaj na trg dela, nevladniki pa trdijo, da jim ravno s tem dejanjem jemlje vsakršno stimulacijo za delo. FOTO: Thinkstock

Predlog Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga vodi Ksenja Klampfer, je izzval enotno reakcijo organizacij, ki skrbijo za socialno najbolj ogrožene: "Ukinitev dodatka za delovno aktivnost je korak v napačno smer."

Argument vlade: "Z ukinitvijo dodatka za delovno aktivnost se zmanjšuje tudi tveganje za neaktivnost brezposelnih upravičencev do denarne socialne pomoči."

Medtem ko je načrt vlade, da prav z ukinitvijo dodatka za delovno aktivnost spodbudi ljudi nazaj na trg dela, nevladniki opozarjajo, da jim ravno s tem dejanjem jemlje vsakršno stimulacijo za delo. "Argument, da se z izločitvijo dodatka za delovno aktivnost zmanjšuje past tveganja neaktivnosti brezposelnih upravičencev dodenarne socialne pomočipo našem mnenju temelji na prepričanju, da so vsi revni ljudje tudi leni." Ob tem je treba upoštevati, da so ta dodatek prejemali le tisti, ki so se seveda delovno aktivirali. Vse te spremembe bodo resno vplivale na življenje nekaj tisoč Slovenk in Slovencev, a vlada se kljub temu odloča za hitenje in skrajšan postopek v parlamentu.