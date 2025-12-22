'Vloga lovcev je, da tekmujemo proti ljudem, zdaj smo stopili skupaj'

V petkovem kvizu Na lovu, ki je tokrat minil v prazničnem duhu, so se z nabritim lovcem Ivanom Trajkovičem pomerili voditelj šovov Slovenija ima talent in Mali šef Slovenije Sašo Stare , zvezdnica serije Nemirna kri Ondina Kerec , sodnik iz šova MasterChef Slovenija Mojmir Šiftar in slovenska glasbenica ter zmagovalka šova Znan obraz ima svoj glas Eva Boto . Kljub temu, da je lovcu uspelo dohiteti ekipo, družine iz programa Veriga dobrih ljudi ne bodo ostale praznih rok. Naša medijska hiša se je odločila, da za projekt nameni 10.000 evrov, s katerimi smo zagotovili bogate praznične pakete za skoraj 300 družin, ki so vključene v program, ki ga izvaja Zveza Anita Ogulin & ZPM.

V prostorih Zveze prijateljev mladine v Ljubljani so se minuli teden zbrali člani naše medijske hiše ter lovci in tekmovalci oddaje Na lovu z namenom, da skupaj sestavijo pakete za družine. "Ponavadi je naša vloga lovcev, da tekmujemo proti ljudem, zdaj smo pač skupaj stopili, da delujemo kot ena velika družina. Torej ni tekmovanje, ampak je skupna akcija," je dejal lovec Viktor Zelj. Kot pravi, je smisel božiča in decembra prav v tem, da pomagamo drugim. "Ne pa, da razmišljamo samo o sebi," še dodaja.

"Ena od najboljših stvari družbe je, da smo povezani in si lahko pomagamo. Hvaležen sem, da smo dobili še dodatno priložnost narediti kaj takega," pa pravi lovec Janko Stankić.

Pakete sestavlja približno 28 artiklov – od izdelkov in sestavin, s pomočjo katerih lahko družine spečejo praznične piškote, pa do že pripravljenih dobrot, namazov, kosmičev in drugih prehranskih izdelkov ter higienskih pripomočkov. Vsakemu paketu so dodane tudi igrače ali družabne igre. "Da se lahko cela družina po praznični večerji, kosilu poveseli skupaj. Ker je pri teh praznikih najbolj pomembno, da smo skupaj, da se imamo lepo, da ostanejo lepi spomini," pravi Živa Logar, koordinatorka programa Veriga dobrih ljudi.

"Občutek je dober. Vedno je dobro, ko pomagaš komu drugemu, ko narediš nekaj lepega. Mislim, da to izpolnjuje tako drugega kot tudi tebe," pa je med pakiranjem prazničnih paketov dejal lovec Ivan Trajkovič.

Pakete so nato tudi s pomočjo lovcev razvozili po Sloveniji, ki so jih že ali jih še bodo prejeli še pred prazniki. Tako bodo lahko družine, ki so trenutno v težkem obdobju, ob polni mizi dočakale božično-novoletne dni.