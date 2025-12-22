'Vloga lovcev je, da tekmujemo proti ljudem, zdaj smo stopili skupaj'

V petkovem kvizu Na lovu, ki je tokrat minil v prazničnem duhu, so se z nabritim lovcem Ivanom Trajkovičem pomerili voditelj šovov Slovenija ima talent in Mali šef Slovenije Sašo Stare, zvezdnica serije Nemirna kri Ondina Kerec, sodnik iz šova MasterChef Slovenija Mojmir Šiftar in slovenska glasbenica ter zmagovalka šova Znan obraz ima svoj glas Eva Boto. Kljub temu, da je lovcu uspelo dohiteti ekipo, družine iz programa Veriga dobrih ljudi ne bodo ostale praznih rok. Naša medijska hiša se je odločila, da za projekt nameni 10.000 evrov, s katerimi smo zagotovili bogate praznične pakete za skoraj 300 družin, ki so vključene v program, ki ga izvaja Zveza Anita Ogulin & ZPM.
V prostorih Zveze prijateljev mladine v Ljubljani so se minuli teden zbrali člani naše medijske hiše ter lovci in tekmovalci oddaje Na lovu z namenom, da skupaj sestavijo pakete za družine. "Ponavadi je naša vloga lovcev, da tekmujemo proti ljudem, zdaj smo pač skupaj stopili, da delujemo kot ena velika družina. Torej ni tekmovanje, ampak je skupna akcija," je dejal lovec Viktor Zelj. Kot pravi, je smisel božiča in decembra prav v tem, da pomagamo drugim. "Ne pa, da razmišljamo samo o sebi," še dodaja.
"Ena od najboljših stvari družbe je, da smo povezani in si lahko pomagamo. Hvaležen sem, da smo dobili še dodatno priložnost narediti kaj takega," pa pravi lovec Janko Stankić.
Pakete sestavlja približno 28 artiklov – od izdelkov in sestavin, s pomočjo katerih lahko družine spečejo praznične piškote, pa do že pripravljenih dobrot, namazov, kosmičev in drugih prehranskih izdelkov ter higienskih pripomočkov. Vsakemu paketu so dodane tudi igrače ali družabne igre. "Da se lahko cela družina po praznični večerji, kosilu poveseli skupaj. Ker je pri teh praznikih najbolj pomembno, da smo skupaj, da se imamo lepo, da ostanejo lepi spomini," pravi Živa Logar, koordinatorka programa Veriga dobrih ljudi.
"Občutek je dober. Vedno je dobro, ko pomagaš komu drugemu, ko narediš nekaj lepega. Mislim, da to izpolnjuje tako drugega kot tudi tebe," pa je med pakiranjem prazničnih paketov dejal lovec Ivan Trajkovič.
Pakete so nato tudi s pomočjo lovcev razvozili po Sloveniji, ki so jih že ali jih še bodo prejeli še pred prazniki. Tako bodo lahko družine, ki so trenutno v težkem obdobju, ob polni mizi dočakale božično-novoletne dni.
Na lovu sklenil prvo sezono
To jesen se je 80 pogumnih tekmovalcev soočilo z neizprosnimi lovci, nekateri pa so navdušili s svojim znanjem in domov odnesli lep izkupiček. Slovenci pa smo dokazali, da imamo radi kvize, saj je Na lovu to jesen kraljeval kot najbolj gledana dnevna zabavna oddaja ter večere pred televizijskimi zasloni spremenil v napeto družinsko razvedrilo.
Lovci Ivan Trajkovič, Viktor Zelj in Janko Stankić so hitro postali prepoznavni obrazi slovenske kvizaške scene, voditelj Peter Poles pa je zanesljivo in sproščeno vstopil v vlogo voditelja enega najzahtevnejših kvizov. "Gledalci so kviz Na Lovu sprejeli nad našimi pričakovanji, kar me izjemno veseli. Še posebej lepo je videti, da je ta format pred televizijo združil celo družino in da so gledalci ob njem skupaj razmišljali, navijali in se zabavali," je povedala Karmen Baša, kreativna producentka in vodja projekta.
Z uspehom formata je zadovoljna tudi urednica kviza Petra Sok Zabavnik, ki jo veseli, da smo gledalcem ponudili kviz, ki je v tujini, predvsem pri naših sosedih, izjemno priljubljen in so ga gledalci dolgo čakali. "Še posebej pa nas veselijo povratne informacije s slovenske kviz scene, ki oddajo vidi kot začetek nečesa večjega – kot premik v smer večje priljubljenosti kvizaštva," dodaja.
Posebno noto so sezoni dodale tudi dobrodelne oddaje. V posebni oddaji ob 30. rojstnem dnevu POP TV so se z lovcem pomerili novinarji POP TV in z zmago osvojili 15.900 evrov, ki so jih namenili otrokom iz projekta Veriga dobrih ljudi ter jim polepšali rojstnodnevno praznovanje v decembru. Prva sezona pa se je poslovila na najlepši možni način – z dobrodelno božično oddajo. Čeprav tekmovalcem ni uspelo premagati lovca, so na POP TV za dober namen donirali 10.000 evrov. Skupno smo z obema prazničnima oddajama zbrali kar 25.900 evrov za dobrodelne namene.