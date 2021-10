Voda popolnoma uničila dom dveh družin: 'Zgodilo se je v 10 minutah'

"To se je zgodilo v 10 minutah. To je tako hitro šlo, da ko smo videli, da je že pol metra vode noter, da ne moreš nič narediti, smo samo dvignili roke. To lahko samo stojiš in gledaš kako vse plava in kako vse uničuje," dogodke opisuje mati iz oškodovane družine.

Najprej je začelo bruhati iz jaška pred hišo, kmalu zatem se je voda kljub našemu trudu, da bi jo zaustavili, prebila v notranjost, sredino neurje opisuje oče petčlanske družine. "Voda je prišla iz sifona, iz školjke," pravi in dodaja: "V sobi smo imeli otroke. Otroške postelje je začelo dvigovati v zrak. Cel parket je dvignilo en meter v zrak. Borili smo se, kolikor smo se lahko da bi ustavili, a ni blo enostavno. Voda je začela dreti tudi iz sten, iz tal, najhujše je pa bilo iz vrat. Vrata je odpiralo."

Obnova, ki je sicer na plečih lastnikov, naj bi trajala dva do tri mesece. Medtem pa si družina, kjer je zaposlen le oče, novega pohištva, opreme in oblačil v tako kratkem času ne more privoščiti, saj živi iz meseca v mesec.