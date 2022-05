Vsak preveslan kilometer za pomoč družinam v socialni stiski

Bistvo veslanja je, da lahko sodeluje prav vsak – tako člani centra CrossFit Ljubljana kot tudi posamezniki, starši in njihovi otroci, sodelavci, ki lahko dobrodelni športni dan izkoristijo za druženje, dobro počutje in zabavo. 'Pravila' so zelo preprosta. "Vsak priveslan kilometer bo prinesel en evro. Ni nobenih predpisov, koliko časa mora vztrajati nekdo – vsak po svojih močeh. V prejšnjih letih so prišli tudi otroci, ki smo jim pokazali in jih naučili, kako veslati. Skratka, šteje vsak zaveslaj, dobrodošel je vsak par rok," je pojasnila vodja in lastnica centra CrossFit Ljubljana Marina Šink.