'Praznični december je za nas eden izmed težjih in hkrati najlepših mesecev'

Še pred petimi leti smo v Verigi dobrih ljudi pomoč večinoma nudili družinam, v katerih so bili starši zaradi različnih razlogov brezposelni. Število družin z zaposlenimi starši, ki so kljub rednemu prihodku potrebovale našo pomoč, je bilo minimalno, a je bilo že takrat zaznati, da se vse bolj povečuje. Danes je v program vključenih več kot šestdeset odstotkov družin, v katerih so starši zaposleni. Ostali so zaradi raznih omejitev, večinoma zdravstvenih, brezposelni. Najhuje je, ko se s prošnjo za pomoč na nas obrnejo družine, ki so jih težke življenjske situacije oropale tako ekonomske kot tudi socialne blaginje, kar zelo oslabi njihovo duševno počutje. To je čas, ko bi človek najbolj potreboval oporo najbližjih. Starši pogosto nimajo nikogar, na kogar bi se lahko oprli, še več, v teh bridkih časih morajo biti stabilna opora svojim otrokom.

Idealna podoba decembrskega časa so zadovoljstvo, bogato obložene mize, okrašeni in topli domovi, obdarovanja ter preživljanje časa z družino in s tistimi, ki v naša življenja prinašajo veselje, toplino, mir in varnost. Žal je idealna podoba decembrskih praznikov vse večji luksuz in nekaj, česar si mnogi ne morejo privoščiti.

Mnogi dolgoletni donatorji in vse več novih donatorjev nam omogoča, da lahko družinam poleg materialne in finančne pomoči nudimo tudi strokovno individualno obravnavo, brezplačno pravno pomoč, terapevtska svetovanja, delavnice za opolnomočenje in opravljanje terenskih obiskov, kjer lahko vidimo dejansko stanje družine. Zelo pomembne in dragocene donacije pa so tudi tiste v dobrodelnem decembru, zato z letošnjo praznično kampanjo opozarjamo na stiske otrok, ki živijo v revščini in si želimo, da bi jim s skupnimi močmi lahko pričarali prijeten in brezskrben december. Na eni strani so obdarovanja, ki starše in otroke močno razveselijo, saj jim omogočijo, da bodo staro leto lahko zaključili podobno kot tisti iz srečnejših okolij, v novo leto pa bodo lahko vstopili bolj mirno ter z večjim optimizmom in pogumom.

Med letom v programu Veriga dobrih ljudi obravnavamo več kot 600 družin, več kot 400 pa je takih, ki pri reševanju težav potrebujejo celostno in dolgotrajnejšo obravnavo. Družine, ki jih skozi leto spoznavamo, nam zaupajo zelo intimne in težke osebne izkušnje ter težave, zaradi katerih so pomoč poiskale pri nas. Na njihovi poti do cilja se med nami pogosto spletejo močne vezi, saj jim nudimo tudi oporo ter občutek varnosti, kar v tistem trenutku najbolj potrebujejo. Ob spremljanju vseh različnih težav družin in prepoznavanju njihovih potreb naše oblike pomoči tudi redno prilagajamo.

Tradicionalni družinski izlet

Poleg obdarovanj nam izredno veliko pomenijo donacije, ki nam omogočijo, da lahko družine odpeljemo na razne dogodke in izlete in jim tako omogočimo, da vsaj za nekaj ur odložijo skrbi in čas namenijo drug drugemu. Trenutki, ki jih doživimo z družinami na izletu, so neprecenljivi. Letošnji praznični december smo že tradicionalno začeli z družinskim izletom v eno najlepših slovenskih jam.

Ko smo se prijetno utrujeni od celega dne vračali z vlakom iz Postojne v Ljubljano, me je med deljenjem bonbonov nagovoril naključni sopotnik. Zanimalo ga je, kdo smo in za kakšen dogodek gre. Odgovorila sem, da smo imeli celodnevni družinski izlet v jamo. Z nasmeškom je dodal, da smo velika družina. In res, bili smo kot ena velika srečna družina. Kljub vetru in dežju, ki sta nas pričakala ob prihodu v Postojno in nas dodobra namočila, veter je celo skrivil in odpihnil kakšen dežnik, si nismo pustili vzeti veselja. Bili smo skupaj. Skupaj mokri, skupaj zadovoljni, skupaj smo ustvarili iskreno energijo, ki je odnesla dež in nas povezala s prijaznim osebjem lokala, ki nas je zaradi dežja predčasno sprejel in pogostil.

Otroci in starši so spletli nova poznanstva in vezi, spremljevalci pa smo se znova spomnili, zakaj delamo to, kar delamo. Za vedno nam bo ostal spominu dan, ko so nas stiske povezale in naredile močnejše. V ponedeljek nas je v e-nabiralniku čakalo nekaj sporočil o vtisih z izleta.