Ob okrašenih mestnih središčih, prazničnem vzdušju in božičnih filmih vsako leto skoraj 40.000 slovenskih otrok za praznike ostane praznih rok. Stiska, ki jo živijo iz meseca v mesec, ostaja del njihovega vsakdana tudi v prazničnem decembru, opozarjajo na Zvezi prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste – Polje. Prav zato so s humanitarnim programom za pomoč družinam v stiski – Veriga dobrih ljudi december začeli s praznično kampanjo, ki s prispodobo praznega darila predstavlja realnost otrok, skrito za štirimi stenami.

"Takšno darilo bo letos prejel vsak 10. otrok"

ZPM Ljubljana Moste – Polje je tako na več naslovov po Sloveniji poslala darilo s prelepo modro pentljo, ki pa je bilo – prazno. Na seznamu prejemnikov so se znašli mnogi znani slovenski obrazi in vplivneži, ki so na dnu škatle prejeli zgolj sporočilo: "Takšno darilo bo letos prejel vsak 10. otrok." Preproste besede orišejo Miklavžev dan, božično jutro in novo leto otrok po Sloveniji, ki jih zjutraj pod smrečicami ne pričakajo darila. To je tudi čas, ko se stiske družin, ki so sicer prisotne že med letom, še povečajo.

V Verigi dobrih ljudi želijo s kampanjo spodbuditi k pomoči otrokom in družinam v stiski. Pomagamo lahko preprosto, hitro in z majhnim dejanjem otrokom pričaramo lepši december. Na stisko otrok v Sloveniji, skrito za štirimi stenami, bodo decembra opominjali tudi sprehodi po središču našega glavnega mesta, kjer bodo sporočila o praznih darilnih škatlah odražala številna plakatna mesta.