'Vse več je zaposlenih, ki se težko prebijejo skozi mesec'

V zadnjih dveh letih so se življenjski stroški močno povečali, kar je najbolj prizadelo že tako ranljive skupine, kamor spadajo tudi družine, v katerih so starši zaposleni. V humanitarni program Veriga dobrih ljudi je vključenih več kot 60 odstotkov takšnih družin.

Nekateri starši se poleg redne službe odločajo za nezakonito delo. "Mesečni stroški znašajo približno 1100 evrov na mesec, česar ne morem pokriti s svojo službo. Zato ob koncih tedna delam dodatne ure, ker želim boljše življenje," je za Zvezo prijateljev povedal eden od njih. Kljub dodatnemu delu pa se še vedno znajdejo v položaju, ko nimajo dovolj sredstev za dodatne stroške, kot so nakup šolskih potrebščin, sezonskih oblačil in podobno, prav tako otrokom ne zmorejo omogočiti aktivnosti, kot je obisk živalskega vrta ali obisk kina.

"Otroci me pogosto sprašujejo, zakaj ne gremo ven ob koncu tedna ali na počitnice, vendar si tega s partnerjem žal ne moreva privoščiti. Zato sva zelo vesela, ko preko Verige dobrih ljudi dobiva bone za bowling ali ko nas peljejo na izlete," pravi zaposlena mati, katere družina je vključena v program Veriga dobrih ljudi.

'Država stanovanjsko problematiko rešuje prepočasi'

Pri ZPM Ljubljana Moste-Polje že leta opozarjajo in pošiljajo odgovornim predloge za izboljšanje položaja socialno ogroženih družin, vendar pa do ključnih sprememb in rešitev še ni prišlo. Preko humanitarnega programa Veriga dobrih ljudi se zavzemajo za opolnomočenje družin, ki so se znašle v stiski, ki je same ne zmorejo rešiti. S štirimi stebri podpore: finančno in materialno pomočjo, brezplačno pravno pomočjo, psihosocialno podporo in strokovnim svetovanjem ter krepitvijo funkcionalnih kompetenc jih želijo usposobiti za samostojno življenje. Kljub temu pa jih močno skrbi porast zaposlenih, ki kljub rednim dohodkom ne zmorejo dostojno preživeti meseca.

Življenjski stroški so se namreč močno povečali, večji del tega so stanovanjski stroški, ki odražajo hudo stanovanjsko problematiko, ki jo država rešuje prepočasi. "Pogosto smo ob terenskih obiskih družin priča zelo slabim življenjskim pogojem, družine so prisiljene živeti v pretesnih, vlažnih, neurejenih stanovanjih, za katera plačujejo zelo visoke najemnine, ki znašajo tudi več kot minimalna plača," komentira stanje predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje Anita Ogulin. Dodaja, da se kot humanitarna organizacija z vseslovenskimi programi in aktivnostmi močno trudijo pokrivati manko med državo in državljani: "vendar bi država morala socialno pravičnost vzgajati tudi sama, s tem, da bi bil sistem do ljudi bolj pravičen."