Z akcijo #MislimNate za pomoč osebam v stiski

Kadar smo v stiski, vsi potrebujemo pomoč, a letos so tudi humanitarci z dolgoletnim stažem na hudi preizkušnji. Od marca se je zaradi epidemije koronavirusa občutno povečalo število družin, ki se soočajo s socialno stisko in revščino. Tudi v naši medijski hiši smo se zato odločili pomagati in sodelovati v akciji #Mislimnate, katere ambasadorja sta prav tudi naša Jani Muhič in Nuša Lesar. Kaj pa lahko storite tudi vi?

icon-expand