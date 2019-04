Z družinskim terapevtom o zaničevanju v šolah

Pogovarjali pa smo se tudi o tem, kako je mogoče posledice otroške krutosti omiliti: "Zagotovo je to situacija, ki je za otroke zelo stresna, ker povzroča ogromno občutkov sramu, ogromno občutkov ponižanja. Občutkov, da je otrok zapostavljen, da nima prijateljev, ki bi mu stali ob strani. Še mi odrasli želimo imeti nek stik, želimo imeti nekaj prijateljev, kaj šele otroci. Če otrok tega nima, se v sebi lahko čuti do kraja zavrženega, do kraja odrinjenega. Predstavljajte si samo to: vsi otroci gredo lahko po sendvič v trgovino, eden pa ne more, že zgolj s tega vidika je postavljen na stranski tir."

Otroci, ki se znajdejo v takem položaju, se lahko odzivajo zelo različno, pravi Omulec: "Lahko je v razredu pretirano živahen, lahko je pa čisto zaprt vase. V tem primeru vse tiste grozne občutke, ki jih doživlja v okolici in doma, potlači vase, z njimi živi in se z njimi ukvarja v sebi, kar je definitivno dosti slabše, kot če jih pokaže. Otroci namreč nimajo te možnosti, da bi sebe umirili, še mi starejši nimamo dostikrat te možnosti, da bi sami sebe umirili, kaj šele otrok! In gotovo on takrat potrebuje odraslo osebo, da mu pri tem pomaga, da ga umiri."

"Včasih kateri od otrok reče, da bi se kar ubil in takrat je to treba jemati skrajno resno, saj otroci še nimajo izoblikovanega tega notranjega občutka za smrt in se to tudi lahko zgodi."

Velika moč je v rokah učitelja, ki lahko s pravim in pravočasnim posredovanjem prepreči, da bi vrstniško nasilje izbruhnilo. "Učiteljica lahko v razredu vse ostale otroke umiri, jim razloži situacijo. Enako je v primeru, če je v razredu invaliden otrok. Če jim to razloži, otroci te stvari hitro sprejmejo, majhni otroci še sploh. Za njih je to povsem normalna situacija. Če pa se zadeve ne umiri, ampak pusti, da se stopnjuje, lahko pride do skrajnosti. Včasih kateri od otrok reče, da bi se kar ubil in takrat je to treba jemati skrajno resno, saj otroci še nimajo izoblikovanega tega notranjega občutka za smrt in se to tudi lahko zgodi."

Občutek normalnosti je nujen

"Pomembno je tudi, da starši pravilno pristopijo, da najprej ozavestijo v sebi, da resda nimajo toliko denarja kot kdo drug, ampak da to ne pomeni, da otrok v teh družinah ne more biti srečen. Kvečjemu obratno. Zagotovo je lahko srečen, ampak je definitvno pomembno, da starš: oče ali mama, umiri otroka in mu razloži, da si ne morejo privoščiti nekega telefona, da nekih stvari ne more dobiti. Otroci hitro razumejo te stvari. Poglejmo majhne otroke, ko jih peljemo v park in se grejo igrat. Vzamejo palico in se z njo igrajo ali kamen in se igrajo z njim. Otroci ne potrebujejo ne vem kakšnih igrač za svoj razvoj in svojo srečo."