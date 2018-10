Z mercedesom hodijo po socialno pomoč

Verjetno večina med nami pozna nekoga, ki je že videl ta prizor, ali pa vsaj slišal zanj: družina, ki dobiva socialno pomoč, se naokoli vozi z mercedesom, celo po paket pomoči se pripeljejo z njim. Avto v teh zgodbah je včasih BMW, včasih audi. Jih poznate tudi vi? Z dekanjo Fakultete za socialno delo smo govorili o tem, kaj je v tovrstnih zgodbah res in kaj ne.

"Če bi bile zgodbe z mercedesi resnične, bi jih moralo biti na desetine vsepovsod," pravi Vesna Leskošek. FOTO: POP TV

V Ameriki poznajo podoben pojav, za katerega so skovali celo izraz "Cadillac Queen". Izraz, ki bi ga lahko prevedli kot kraljica kadilaka, opisuje žensko, ki se naokoli vozi s prestižnim avtomobilom, z nalakiranimi nohti, natupirano frizuro in visokimi petami, živi pa od socialne pomoči. "Povsod po svetu poznajo neko različico tega," opozarja dekanja Fakultete za socialno delo, Vesna Leskošek. "A gre za popolno demagogijo. Če bi bile vse te zgodbe o ljudeh z mercedesi resnične, potem bi moralo biti na desetine teh mercedesov vsepovsod, a to je povsem neresnično."

Vesna Leskošek je dekanja Fakultete za socialno delo, kjer predava o spolu, nasilju, družbeni neenakosti in zaščiti otrok. Raziskovalno se ukvarja s področji revšine in neenakosti. S teh področij je vodila več raziskav in objavila znanstvene članke doma in v tujini.

Koliko jih goljufa sistem? Gre pravzaprav za zelo premeteno demagogijo, razlaga Vesna Leskošek. Ideja je v resnici preprosta: če trenutna oblast uspe prepričati večino, da so ljudje, ki dobivajo socialno pomoč, goljufi, na ta način takoj spremeni odnos večine do teh ljudi. Spremeni jih v goljufe. "Takoj je nekdo, ki dobiva pomoč ali varstveni dodatek, nekdo, ki izkorišča pridne davkoplačevalce. To je zelo premeteno, ker je to všečno, javnost se zagreje in takoj lahko spremenite socialni sistem." S pomočjo tovrstnih demagogij je zmagala socialna zakonodaja leta 2010, ki je močno omejila dostop do denarne socialne pomoči številnim, ki so bili prej do nje upravičeni ali pa je znižala zneske, ki so jih prejemali, pravi Leskoškova: "Verjeli smo temu, da ljudje goljufajo, temu smo vsi nasedli! In to ob tem, da nimamo niti enega podatka v državi, koliko je goljufij."

Edini podatek o goljufijah in izkoriščanju socialnega sistema prihaja iz Velike Britanije, kjer so izračunali, da je tovrstnih prevar manj kot 1 %. V Sloveniji realnega podatka nimamo:"Je pa ravno zaradi te demagogije ogromno ljudi, ki za pomoč ne zaprosijo, čeprav bi bili do nje upravičeni." Revni ljudje so krivi sami Podobno trdovratno je prepričanje, da so vsi, ki so se znašli v socialni stiski, za to krivi sami. Vendar pa izkušnje ljudi, ki so se znašli na robu revščine, kažejo, da se padec v revščino pogosto zgodi zelo nenadno. Dovolj je en sam nepredviden dogodek, da izgubite službo vi ali vaš partner, da eden od obeh zboli, se v družini rodi otrok, ki je bolan in potrebuje neprestano prisotnost enega starša. Še včeraj je bila to "povprečna slovenska družina", danes pa družina v stiski.

"Ljudje nimajo dovolj, da bi popravili hladilnik," pravi dekanja Fakultete za socialno delo. FOTO: POP TV