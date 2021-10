Z nakupom sveče prihodnosti pomagamo družinam v stiski

"Nenehno iščemo zgodbe in priložnosti, kjer se lahko povežemo in vračamo družbi. Z našim inovativnim izdelkom – solarno svečo Vestina, ki gori do 1000 dni – smo se odločili podpreti ta plemeniti projekt in tako namenili 10.000 evrov pomoči potrebnim družinam," je ob predaji donacije dejal direktor podjetja EMMA Matej Potokar .

Projektu Veriga dobrih ljudi se vsako leto pridruži več kot tisoč pomoči potrebnih družin. Številne izmed trenutno vključenih je v revščino pahnil prav novi koronavirus, ki jim je odvzel finančno stabilnost, v mnogih primerih tudi dobro zdravstveno, psihično in duševno stanje. Veriga dobrih ljudi jim daje upanje za prihodnost, predvsem pa občutek, da so njihove stiske premagljive.

Najbolj ranljive družine potrebujejo približno dve leti celostne pomoči, da se opolnomočijo. Vključenost v projekt jim nudi finančno in materialno pomoč, brezplačno pravno pomoč, strokovno vodenje in krepitev funkcionalnih kompetenc ter psihosocialno in zdravstveno pomoč. To so ključna orodja za nov začetek, pogum in izhod iz revščine. "Gre za program opolnomočenja družin, s ciljem, da nato same postanejo funkcionalne, aktivne in s tem tudi same vračajo družbi. S takšnimi dobrosrčnimi donacijami slovenskih podjetij je pot družin iz revščine, kljub temu, da še zdaleč ni preprosta, vsaj mogoča," je povedala predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje Anita Ogulin.

Celostna podpora in pomoč družinam v stiski sta ključni pri sistematskem reševanju revščine in dolgotrajnem uspehu pri izhodu iz nje. Zato vsaka donacija šteje in resnično pomaga.